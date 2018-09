Mario Vaquerizo: “Es lo más difícil que yo he hecho en mi vida”

Se ha estrenado la nueva edición de Masterchef Celebrity y lo ha hecho a lo grande, como nos tiene acostumbrados. Expulsión de Paula Prendes y concursantes a punto del infarto. De hecho, uno de ellos, Mario Vaquerizo, aseguró en YU, programa del que es colaborador, que “es lo más difícil que he hecho en mi vida”.

Reconoció que ha engordado más de tres kilos haciendo el programa pero “estoy muy contento, el programa ha quedado muy bonito, ha sido líder de audiencia y a mis amigos de Masterchef solo puede darles las gracias por haberme dado esta oportunidad”.

Claro que no todo es positivo porque su mujer, Alaska, aseguró que “desde que terminó no me ha vuelto a cocinar nada”. “Tenía que descansar”, es la defensa del líder de las Nancys Rubias.

Claro que Dani Mateo, que le conoce muy bien, le acusó de escaquearme, algo a lo que Mario estuvo tentado pero “aquí estamos muy vigilados bajo la atenta mirada de los super chef y a esos no se les puede engañar”.

Tiene claro que el ‘emplatamiento’ es de las cosas más complicadas y que el sofrito base “es la base de la vida”. Y que nadie se olvide de que el pimiento hay que hacerlo antes que la cebolla para que no se pase.

“Ha sido la cosa más dura que he hecho en mi vida. Aquí es venir y hacer de Mario y eso es fácil porque soy una persona que habla más que un loro pero no había cocinado nunca y me lo he tomado muy en serio y, semana a semana, iréis viendo si voy evolucionando o si me echan”, concluyó sobre el programa.

Y aunque también le han tentado con Gran Hermano VIP o Supervivientes, ha dicho que no. “Me gusta la convivencia, mucho, pero lo que no me gusta es pasarlo mal en un sitio”, reconoce.

Por su lado, Alaska, que también podría haber ido a la isla si hubiese aceptado, confiesa que “a mí no me gusta la convivencia pero me gustan los formatos aunque después de Hotel Glam…”.

Eso sí, aunque no vayamos a ver a Mario en Gran Hermano VIP, reconoce que es un gran fan del programa y cuando le preguntaron por la participación de Aramís Fuster, lo tuvo claro: “Ella habló en Hotel Glam del sexo anal y dijo que era el Nirvana…”.