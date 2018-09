Estamos acostumbrados a asociar a Jason Derulo con los cochazos, hotelazos, cuerpazos… vamos, que le va el lujo y lo demuestra en su Instagram. Pero el cantante es mucho más que la apariencia frívola que pueda transmitir a veces.

Tiene su propia fundación con la que ayuda a los más desfavorecidos y posee un profundo sentimiento familiar. De hecho, hay una pequeña que le ha robado especialmente el corazón y es su sobrina Skylar.

Además de tío es su padrino de bautismo y puede que eso les haya unido más todavía. La pequeña es hija de su hermano Joel y tiene otra hermana llamada Noah que son la debilidad de Jason.

En esta galería podemos ver las imágenes más tiernas de tío y sobrina que comparten todo el tiempo que su apretada agenda le permite. Y que conste que la pequeña que debe estar a punto de cumplir los dos años ya tiene más de 7.000 seguidores en Instagram.

Es una monada. Se define como futura fashionista, no sabemos si por influencia de su madre que es personal shoper. El caso es que apunta maneras, no hay más que ver sus estilismos. Pero también habla de sí misma como ‘niña de papá’ y ‘milagro de Dios’. Está claro que la tienen en palmitas.

Y aunque parece que la moda le llama, no sabemos si también tendrá inclinaciones musicales. Cantar, no sabemos qué tal se le da, pero ya ha demostrado que lo de bailar no se le da nada mal.

Además, debe de tomar buen ejemplo de su tío y ya siente pasión por los coches como él y por ciertas maneras de niña rica. Lo que está claro es que en unos años es más que probable que hablemos de ella como una de las it girl del momento.