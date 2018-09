Dani Martínez: “Aunque la gente piensa que lo hemos dejado, seguimos juntos”

Dani Martínez está ahora al frente de ''El concurso del año'', un programa que se emite de lunes a viernes en Cuatro a las 13:20. Sin embargo, nos ha dejado muy claro que su relación con Flo sigue viento en popa.

El presentador nos ha confirmado que siguen siendo más que amigos: ''Sigo con Flo, aunque la gente piensa que lo hemos dejado, seguimos juntos y la relación va bien''. Y nosotros nos alegramos porque la pareja de cómicos es formidable.

A la espera de volver a verles juntos en la pequeña pantalla, nos conformamos con verle en ''El concurso del año'', un show en el que los concursantes deberán adivinar la edad de una serie de personas que tendrán delante. La cosa es que no contarán con mucha información, de hecho, se deberán basar únicamente en la apariencia física. Ya está.

En Anda Ya creíamos que él era un experto en ''cosas de la edad'' pero nos hemos dado cuenta de que igual no tanto, no... Para empezar el presentador no ha sabido muy bien si Eduardo Inda es mayor que Brad Pitt. Muy confiado se creía que eran de la misma edad, pero nooooo. ¡Pitt es mayor! Inda: 51 y Pitt: 54.

Al menos, ha acertado la segunda. Cristina Boscá y él tienen la misma edad: 36 años. Así que, digamos que nuestro propio ''Concurso del año'' no ha quedado tan mal.