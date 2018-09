Natalia Sánchez, la actriz que dio vida durante 5 años a la inolvidable Teté en Los Serrano, está embarazada.

Lo anunciaba ella misma desde sus redes sociales con una imagen junto al padre, el también actor Marc Clotet: "Por fin podemos gritar a los cuatro vientos que ¡el año que viene seremos 3 en la familia!".

"No sé si jugará con princesas, camiones o unicornios"

La intérprete, a la que conocimos con 13 años en televisión y que ahora tiene 28, está mostrando a sus seguidores cómo evoluciona su embarazo.

En una de sus úlitmas fotos publicadas explicaba que ya sabía el sexo del bebé y añadía una reflexión: "Lo que todavía no sé es si querrá llevar falda o pantalón; si vestirá de rosa, de azul o con purpurina; si jugará con princesas, con camiones o unicornios, si llevará flequillo, trenzas, rastas; Si decidirá cambiarse el nombre de Pepita a Pepito o Pepiti; si será hetero-, homo-, bi-, trans- , a- o nada de lo anterior; ni si decidirá seguir estereotipos o no y, sinceramente, no me importa lo más mínimo".

Sin duda, unas palabras que liberan por completo a ese futuro ser que, como mínimo, tendrá una madre a la que solo le interese que sea feliz.