La BSO de 'Suspiria', el debut de Thom Yorke como compositor de cine

Sí, volvemos a hablar de Suspiria. Pero no, esta vez no es con motivo del lanzamiento del tráiler de uno de los estrenos más esperados del próximo mes de noviembre, ni porque el rodaje de esta película hiciese peligrar la salud mental de sus actores.

Si el remake vuelve a estar en nuestras bocas es por un hecho musical inédito: Thom Yorke, cantante y comopositor de la histórica banda Radiohead, ha sido el responsable de crear e interpretar la banda sonora de la nueva versión del film de Dario Argento, una de las obras maestras del cine europeo de terror de los 70'.

Estamos seguros de que Luca Guadagnino, el director italiano acutalmente reconocido por el éxito de su película Call Me By Your Name, sabía que recoger el testigo de la obra de uno de los maestros del género era un acto tan valiene como osado. Por eso, decidió llevar al Festival de Cine de Venecia 2018 una pieza donde el peso actoral descansaba sobre un elenco de grandes actrices de la talla de Dakota Johnson, Tilda Swinton o Chloë Grace Moretz.

Frente a un equipo de interpretación conformado en su casi totalidad por mujeres, puede decirse que la presencia masculina del vocalista del aclamado grupo de rock británico logra equilibrar la balanza. Y es que no podemos dejar de celebrar que el intérprete de canciones como Creep haya decidido unirse a su compañero Jonny Greenwood en la creación de música para la gran pantalla.

En Suspirium, el tema adelanto que hemos podido escuchar del que será un trabajo completo que se materializará en disco el día 26 de octubre (J) y que contará con unos intensos 90 minutos de duración, Yorke ha dejado notar en la orquestación la influencia de Greenwood, maestro de BSOs como las de El Hilo Invisible (2017), En realidad nunca estuviste aquí (2017), The Master (2012) o There will be blood (2007).

En este single homónimo de la película, podemos ver la gran capacidad y gusto musical del cantante, que consigue crear una composición de elevada complejidad de la mezcla del sonido instrumental (donde el piano es el gran protagonista) y el toque ambient (inspirado en la atmósfera berlinesa de 1977) de los sintetizadores. El resultado final es un tema que nos sumerge en un estado de delirio y trance, acorde con lo que se deduce será el sentimiento general de la película.

Lo cierto es que, a pesar de que éste es un trabajo totalmente distinto al que nos tiene acostumbrados Thom Yorke (tanto en su carrera en solitario como con Radiohead), no deja de tener su inconfundible sello de identidad. La composición en forma de vals y el espíritu impresionista nos traen a la mente el último disco de la banda y el sonido del tema Daydreming.

Para él, enfrentarse al reto de crear la banda sonora de esta película de terror fue como "hacer conjuros". Para nosotros, todo lo que hace es pura magia.

Del próximo disco solo sabemos que unos pocos han tenido la suerte de poder escucharlo en primicia durante una convocatoria privada en Madrid. Pero si os sirve de consuelo, os dejamos el track list de este doble CD:

DISCO 1.

A storm That Took Everything The Hooks Suspirium Belogings Thrown in a River Has Ended Klemperer Walks Open Again Sabbath Incantation

The Inevitable Pull Olga's Destruction The Conjuring of Anke A Light Green Unmade The Jumps

DISCO 2.