¿Está reñido ser modelo de Victoria’s Secret con ser ingeniera de Apple?

Parece mentira que todavía ocurra, pero hay mucha gente que todavía piensa que ser modelo con éxito es sinónimo de mujer tonta. Es lo que ha sacado en conclusión Lindsey Scott tras leer los comentarios de su Instagram. ¡Como si la belleza estuviera reñida con la inteligencia!

Tiene 34 años y un currículum como modelo envidiable. Fue la primera mujer afroamericana que fichaba con Calvin Klein. Ha desfilado para firmas como Prada, Gucci o Victoria’s Secret. Vamos, que ya quisieran mucho.

Pero lejos de conformarse con eso, Scott se preparó para tener una carrera paralela como programadora informática. Estudió Física, Económicas y Teatro antes de especializarse en Ingeniería de software.

Ahora mismo, sin renunciar a su carrera de modelo, la compagina con su trabajo en el equipo tutorial de Apple iOS. Ha creado multitud de apps para iPhone y iPad y da charlas sobre la importancia de la educación científica para las niñas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lyndsey Scott (@lyndsey360) el 4 Ago, 2017 a las 5:41 PDT

Dos facetas que algunos consideran incompatibles como le han dejado ver en los muchos comentarios que recibe a diario. Se ha cansado de esa actitud y ha contestado en el mismo medio, las redes sociales.

“Tengo 27.481 puntos en StackOverFlow. Estoy en el equipo tutorial de iOS para RayWendelich.com. Soy la ingeniera de software principal de RallyBound, la compañía con el 841º crecimiento más rápido en los Estados Unidos, según la revista INC. Tengo una licenciatura en Amherst, donde hice un doble grado en Informática y Teatro. Y soy capaz de vivir mi vida haciendo lo que más me gusta. Viendo estos comentarios, me pregunto por qué el 41% de las mujeres en carreras técnicas acaban abandonando a causa de un entorno de trabajo hostil. #Imagínate”, escribió.

Y que nadie lo tome como un intento de alardear de su situación porque no era su intención. También quiso aclararlo al compartir el post de una cuenta de programadores. “No quería alardear (LOL), solo dar unos datos con la esperanza de convencer a al menos un comentarista negativo de que los programadores podemos tener cualquier forma, tamaño, género, raza, etc… para que se lo piensen dos veces antes de dudar de otras mujeres y chicas a las que se encuentren en el campo tecnológico”, añadió.