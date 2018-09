Esto es lo que pasa cuando se juntan David Otero y David Guapo

“Si David Guapo tuviese un programa propio de TV con una banda espectacular, creéis que me llamaría para cantar con él? Yo creo que sí”. Son palabras de David Otero que ha vivido una de esas experiencias que llevan el sello Guapo.

Parece que el humorista estará de vuelta en televisión en breve con un programa del que ya nos ha dado algunos apuntes: “Si alguna vez tuviese un programa propio, algo que pudiera presentar a mi aire, sería una especie de late, o un concurso tipo Family Feud, duraría poco, como los americanos, unos 25 minutos como mucho, tendría colaboradores de lujo como Paula Prendes, Raúl Navarro ... tendría un director como Edu Blanco, habría entrevista, divertidísima por supuesto, con gente de aquí y de fuera, eso lo hace muy bien Pablo Motos, sección de actualidad, muy breve y sin tocar demasiada política, sección de lo mejor de la redes, sketches ... se titularía Qué noche ni qué noche, #QNNQN y, sobre todo, haría cosas como esto, cogería una Banda espectacular con algunos de los mejores músicos de este país, con algunos de los mejores artistas como David Otero, seguramente los muy cabrones no se fiarían de mi talento musical y me sacarían algunas teclas del xilófono, y lo emitiría semanalmente, o de lunes a jueves, pero solo si tuviese un programa propio, os molaría?!”.

Esta actuación nos recuerda a The Roots, la banda residente de los programas de Jimmy Fallon que tan buenos momentos nos ha dejado. ¿Tendremos algo parecido en España? Parece que sí... ¿o no? De momento Guapo no ha querido dar más detalles.

Pero centrándonos en el momento musical que ha compartido, lo que está claro es que Aire, del ex Pescao, es uno de esos temas que te llenan de buen rollo y uno de esos temas que tocará, seguro, en la gira 1980 que arranca este 21 de septiembre en el Circo Price de Madrid.