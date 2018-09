Éstas son las canciones escritas por Niall Horan que conquistan a tus oídos

Los seguidores de Niall Horan están de enhorabuena. El irlandés cumple 25 años y lo hace rodeado del cariño de sus fans, familiares y amigos. ¿Acaso hay mejor regalo de cumpleaños que ese? Pero eso no es todo. Horan no solo triunfa alrededor del mundo interpretando canciones sobre los escenarios, sino que también escribe muchas de ellas. Por ello, hemos decidido reunir sus composiciones propias para celebrar este día tan especial.

El 13 de septiembre de 1993, Bobby y Maura dieron vida a un pequeño irlandés rubio de ojos claros en la ciudad de Mullingar. Con el paso de los años, y una vez que su etapa de adolescencia comenzó, Niall agarró una guitarra y no paró de tocarla. La música ya formaba parte de su vida.

Fue su tía la que descubrió que el talento de su sobrino debía ser desarrollado y premiado. Todo ocurrió cuando ambos iban en el coche y el joven comenzó a cantar. Ella, que pensaba que aquella voz provenía de la radio, giró hacia el asiento trasero y descubrió que se trataba de la voz de su sobrino.

El concurso Academy 2 recibió a un pequeño Niall Horan que interpretaba Baby de Justin Bieber. No hubo suerte, pero él tenía claro que debía perseguir sus sueños. Se presentó a las audiciones de The X Factor, un concurso que sí apreció su talento y aceptó su entrada.

Lo que él no iba a imaginar es que allí conocería a quienes formarían parte de su misma banda. Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson cruzaron sus caminos con Horan para dar vida a One Direction.

Éxitos, premios, millones fans y mucha música. Todo ocurrió en cuestión de meses, un corto periodo de tiempo en el que Niall apenas pudo ser asimilarlo. Llegó 2011 y lanzaron su primer álbum Up All Night, que consiguió ocupar la primera posición del Billboard 200. A este le siguieron Take Me Home, Midnight Memories, Four y Made in the A.M. Por supuesto, a todos ellos les acompañaba una gira mundial con el cartel de entradas agotadas en los grandes recintos. One Direction se había convertido en la boyband más grande del momento.

Pero llegó marzo de 2016 y la banda decidió poner un punto y seguido a su carrera para que sus miembros pudiesen explayarse con los proyectos en solitario. ¡Y Niall no iba a ser menos! En septiembre de ese mismo año publicó su primer sencillo This Town, al que le siguieron Slow Hands, Too Much to Ask y On The Loose. Todos y cada uno de ellos pertenecen a su primer álbum en solitario Flicker, que vio la luz en octubre de 2017 y con el que recorrió algunos rincones del planeta.

Éstas son las canciones escritas por Niall Horan que conquistan a tus oídos

Hoy Niall Horan está de celebración, y no solo porque su álbum haya ocupado las posiciones más altas de las listas de éxitos internacionales, sino porque cumple un cuarto de siglo. 25 años, 6 álbumes de estudio, 21 sencillos y una larga carrera por delante. ¡Feliz cumpleaños, Niall Horan!