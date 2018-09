Los seguidores de Lana Del Rey están de enhorabuena: por fin pueden escuchar su nuevo single, Mariners Apartment Complex. Este 12 de septiembre, la cantante estadounidense ha estrenado la canción en La británica Radio One. ¡Por supuesto, no ha defraudado!

Lana vuelve apostar por un medio tiempo desgarrador, donde su voz casi susurrada destaca sobre una bonita base de piano. Vamos, la Lana de siempre. La canción funciona desde el primer momento, envolviendo al oyente en ese universo tan nostálgico que crea la artista a través de sus canciones.

La letra, fiel al espíritu de la artista, habla del desamor. Una canción perfecta para septiembre, pues tiene muchas referencias al final del verano: “You are lost at sea, then I’ll command your boat at me again” (Estás perdiendo el mar, entonces te mandaré un barco hasta a mí otra vez).

La canción está producida por Jack Antonoff. ¿No sabes quién es? Se trata del mismo productor que está detrás de temas de Lorde o Taylor Swift. Vamos, que este hombre es toda una celebridad en el mundo de la música.

Lana Del Rey lanza Mariners Apartment Complex

Como no podía ser de otra manera, Mariners Apartment Complex ha salido a la luz con su correspondiente vídeo. Lana ha vuelto apostar por sus colores favoritos, el blanco y negro, para el vídeo. Con una estética vintage, las imágenes se compaginan perfectamente con la canción. Ay, Lana, ¡cómo echábamos de menos tus vídeos!

Pero no es la única canción que la diva va a lanzar este mes de septiembre. ¡Para nada! La cantante también ha anunciado que este mes sacará Venice Bitch (también producida por Antonoff). Vamos, que los seguidores de Lana se van a poner las botas este mes.