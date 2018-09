Tras publicar el tema IDOL junto a Nicki Minaj, BTS tiene ganas de más. Según informa Soompi, la banda surcoreana cuenta con un single álbum preparado de la mano del productor japonés Yasushi Akimoto. Estará formado por Bird, un nuevo tema, y la versión japonesa de Airplane pt. 2.

Lo cierto es que este medio informa de que fue el CEO de Big Hit Entertainment el que hizo posible esta comunicación entre la banda y el productor. A Bang Shi Hyuk siempre le gustó la forma de pensar de Akimoto, por lo que le pidió que escribiese la letra de esta nueva canción.

Esta noticia ha pillado por sorpresa a los ARMYs, pues muchos de ellos creían firmemente que pasaría un largo periodo de tiempo hasta poder escuchar nuevos temas de su grupo favorito.

BTS se encuentra en plena gira mundial tras haber publicado su último álbum Love Yourself: Answer. No solo recorren parte de Asia sino que también lo hacen en América y Europa. Eso sí, España no se encuentra entre los países que podrán disfrutar de la música de la banda en directo. ¡Una pena!

Pero eso no es motivo para dejar de bailar sus canciones. Tanto es así que sus seguidores españoles han participado en el reto que lanzó su grupo favorito tras la publicación de IDOL. Y lo han hecho para dejar claro que nuestro país cuenta con el número de seguidores suficiente como para llenar un estadio.

BTS trae nueva música entre manos

Ahora se han encontrado con esta noticia y, como de costumbre, han revolucionado las redes sociales. ¿Cuántas ganas tienes de escuchar Bird?