Ozuna ft Akon - Coméntale [2018]

Ozuna sigue lanzando vídeos de las canciones que componen Aura, su segundo álbum que tantas alegrías le está dando (entre ellas, haber debutado en el top del Billboard) y que nos ha dejado 20 colaboraciones con artistas de renombre.

Entre ellos, Akon, el cantante de hip hop norteamericano y de origen senegalés que se ha lanzado a cantar en español en esta nueva canción. Una nueva muestra del interés que despierta el urban latino en los artistas anglos.

Ahora nos llega el vídeo de esta colaboración que nos cuenta la historia de una relación de dos jóvenes que se quieren pese a que el chico no es aceptado por la familia de ella. La madre quiere una boda para su hija que no es con la persona que ella quiere. Y ya se sabe, una novia no debería llorar en el día más feliz de su vida, así que, os podéis imaginar el final.

El vídeo se ha grabado en República Dominicana, en localizaciones como el Anfiteatro de Altos de Chavón o el Museo Faro a Colón. Lugares que a muchos han recordado el vídeo Limbo de Daddy Yankee.

Teniendo en cuenta la acogida que está teniendo este nuevo trabajo del portorriqueño, está claro que va a convertirse en un éxito más en su palmarés.

Tiene 20 canciones en la lista de los singles latinos más vendidos en Estados Unidos. Ha anunciado una colaboración con Selena Gomez, Cardi B y DJ Snake. Acaba de ser nominado como artista latino en los American Music Awards. ¿Qué será lo siguiente?