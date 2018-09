Inma Cuesta: “En algún casting miden el número de seguidores que tienes en redes y eso es aterrador”

Este viernes, 14 de septiembre, Inma Cuesta estrena nueva peli, Todos lo saben. Comparte protagonismo con actores de la talla de Javier Bardem, Penélope Cruz, Eduard Fernández, Ricardo Darín, Bárbara Lennie, Elvira Mínguez o Sara Sálamo. Como diría Dani Mateo, “no puede haber más actor bueno por metro cuadrado”.

“Yo no soy nada mitómana pero admiro mucho el trabajo de mis compañeros y en esta película coincidió que cuando había secuencias familiares miraba y decía, ‘¡madre mía, lo que hay aquí!’. Ya no sólo por Javier y Penélope sino por Eduard, por Elvira, por Bárbara, Sara… era un equipazo”, reconoció la actriz.

Un reparto esencialmente español dirigido por un iraní, Asghar Farhadi. Inma Cuesta no ha dudado en reconocer cómo la eligió para uno de los papeles. “Fue porque vio La novia en un viaje de avión y dijo ‘ay, pues me hace falta una novia’ y quién mejor, y tuve una entrevista con él”.

Y parece que en esta entrevista le convenció porque acabó con el papel de novia en una historia que cuenta la celebración de la boda, con la asistencia de la familia y acontecimiento inesperado: desaparece su sobrina.

(Izda a dcha) Inma Cuesta, Sara Sálamo, Elvira Mínguez, Javier Bardem, Asghar Farhadi, Penélopez Cruz, Bárbara Lennie y Eduard Fernández en el estreno en Madrid de 'Todos lo saben' / Benjamin Cremel / AFP / Getty Images

No llegará a los Oscar para representar a España, uno por la nacionalidad del director y dos, porque ya han elegido a Campeones. Pero es una peli que no hay que perder de vista.

Inma Cuesta no puede quejarse porque no le faltan proyectos. Pero en su complicado mundo de la interpretación no todos tienen la misma suerte. “Yo tengo muchas amigas y amigos que se pasan grandes temporadas sin trabajar y es complicado de manejar”, reconocía.

Además, como en todo, las redes sociales están cambiando las cosas. “Creo que se está desvirtuando el tema de la interpretación, a veces me llegan cosas como que en algunos casting miden el número de seguidores que tienes en redes y eso me parece aterrador. Que hagas una prueba y haya dos actrices o dos actores y digan ‘ah, es que tú tienes más seguidores! Eso está pasando. Es muy fuerte”, aseguraba.

Y aunque el precio de las entradas no haya bajado aunque el IVA sí lo haya hecho, Inma lo tiene claro: “Esto es un temazo porque la gente se toma una copa y cuesta 11 euros y ahí nadie dice nada. Y se toman varias. Todo es muy relativo”.

Eso sí, si te decides y vas a ver Todos lo saben, procura no comer en el cine, por lo menos si coincides con Inma. “Las palomitas no se comen en el cine, es una ordinariez”, resalta.

Y ya que andaba por allí, Inma se quedó a descubrir en qué consistía la sección de David Suárez, y flipó, todo hay que decirlo. Hacerse pasar por Blanca Suárez para trolear a uno de sus fans era lo menos de la broma.