Los homenajes a Amy Winehouse que te erizarán la piel

Dicen que la vida son dos días y que uno está lloviendo. Es por ello por lo que debemos aprovecharlos al máximo y disfrutar de las personas que aún nos rodean. Lo mismo ocurre con los artistas. Varias leyendas de la música han decidido decir adiós para continuar regalando sus canciones en otro lugar. Amy Winehouse lo hizo un 23 de julio de 2011, pero su voz aún queda guardada en nuestra memoria.

Pero nosotros no somos los únicos que recuerdan a la Diva del Soul Rock subirse al escenario para deleitarnos con sus temas. También lo han hecho algunos artistas que toman a Amy como una verdadera referente de la historia de la música.

Hoy, la intérprete de Rehab cumpliría 35 años, y no hay mejor ocasión que ésta para reunir todos los homenajes que le han regalado desde la tierra. ¡Feliz cumpleaños, Amy!

No cabe duda de que el intérprete de Finesse recuerda a Winehouse con cariño. Quería ser como ella y solo lo tienes que escuchar interpretando Rehab en este vídeo para confirmar que siente verdadera pasión por la chica de Candem.

Bruno Mars interpreta 'Valerie'

Lady Amy - Amy Winehouse Tribute

No solo los artistas más reconocidos recuerdan a Amy con cariño. También lo hacen los menos sonados, pero que también cuentan con un gran talento vocal. Así suena el homenaje a Amy Winehouse en un concierto exclusivamente organizado en su memoria.

Los artistas menos conocidos también recuerdan a la artista

La banda se caracteriza por ofrecer conciertos emocionantes de los que tardarás un buen tiempo en recuperarte. Chris Martin y los suyos ofrecieron a su público brasileño un mashup de Fix You y Rehab en el mismo año en que la música despidió a Amy. La emoción se palpaba en el ambiente y los allí presentes llenaron el recinto de cánticos hacia la británica.

Coldplay emociona a su público con este tributo

Ahora también acompaña a Amy en el panteón de las grandes leyendas de la música. Pero antes de decir adiós al británico, también quiso sorprender a su público con una interpretación de Love is a Losing Game, un tema de su compatriota.

George Michael también rinde un tributo a la de Candem

Alma Eterna

Como ya hemos mencionado en líneas anteriores, no solo los artistas más sonados recuerdan a la cantante de Back to Black. Incluso hay bandas que nacen con el único objetivo de interpretar los temas de Amy. Este es el caso de Alma Eterna, que se encarga de hacerlo con las canciones desde 2003 hasta 2011. "Amy Winehouse será siempre para nosotros esa alma que queremos invocar en cada presentación, proponiéndole al publico que cierre los ojos y se encuentre con ella". Éstas son las palabras que añaden en este vídeo tributo a la diva del Soul Rock.

Alma Eterna nace para recordar a nuestra protagonista

"Amy me inspiraba muchísimo". Así comenzaba Adele a rendir homenaje a su mayor referente. Y no solo eso. También pidió a su público que encendiesen las linternas de sus teléfonos móviles y el Royal Albert Hall de Londres se convirtió en un cielo estrellado que se movía al ritmo de Make You Feel My Love.

Adele ilumina el Royal Albert Hall de Londres con esta interpretación

Dicen que las grandes leyendas nunca mueren, y Amy Winehouse no podría ser mejor ejemplo. Su voz aún recorre cada rincón de nuestra memoria, al igual que lo hace en la de los grandes artistas. Hoy las estrellas también bailan por ella. Feliz cumpleaños, Amy.