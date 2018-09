Rosalía anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum desde Nueva York

Estaba leyendo La vida son dos días, entonces bésame, de Roberto Emanuelli (que lo está petando en Italia y se publicará en breve en España) cuando en una de las escenas aparece Malamente de Rosalía. Y es que la repercusión de esta chica no es sólo nacional, ha traspasado todo tipo de fronteras.

El mundo está pendiente de los pasos que da esta joven que ha sabido reinventar el flamenco. “Una gran estrella en España, escribe canciones innovadoras inspiradas en la tradición… Canta sobre los celos, el miedo al abandono y una mirada que siente como ‘una bala clavada en el pecho’… Rosalía está en el centro de una insurrección”, escribían sobre ella en The New York Times.

De ahí que en pleno Times Square de Nueva York podamos ver el anuncio del lanzamiento, el próximo 2 de noviembre, de su segundo disco, El mal querer. Precisamente la cantante se encuentra en Nueva York donde ha podido actuar en la Semana de la Moda. Y es que lo suyo es tendencia a todos los niveles.

Sin duda es uno de los trabajos más esperados este otoño y sobre el que se han despertado más expectativas. Producido por ella misma y El Guincho promete temazos como el de Malamante. Pharrell Williams, Khalid, J Balvin, Juanes o Romeo Santos son algunos de los que ya han destacado el trabajo de esta joven de 24 años que ha sabido desarrollar un sonido distintivo y único que mezcla las influencias del flamenco clásico de su herencia con sonidos urbanos modernos.

“El mal querer es mi forma de entender lo flamenco, aquí y ahora”, explica Rosalía, “en este proyecto he volcado dos años de mi vida, construyéndolo sin prisa. Me ha permitido crecer como músico, compositora y productora, y me siento muy agradecida por ello. Mi ilusión es compartir mi música con la gente. Estas son canciones hechas para todo el mundo”.

Y no sólo sus canciones han conquistado, en breve la veremos como actriz. Pedro Almodóvar ha sabido ver su talento más allá de la música y le ha dado la oportunidad de debutar en su peli Dolor y gloria.

Palomo Spain le hace la ropa que luce sobre el escenario y que marca ese carácter que ella tiene. Ya fue nominada en los Grammy Latinos con su primer álbum y tiene pinta de que va a repetir.

Vamos a terminar 2019 hablando mucho de Rosalía… ¡No te lo pierdas!