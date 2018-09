El discurso de Luz Casal, una inspiración para las nuevas generaciones

Lleva más de cuarenta años encima de los escenarios, pero Luz Casal sigue desprendiendo magia cada vez que coge un micrófono. La ARTISTA, con letras mayúsculas, acudió este jueves 13 de septiembre a la cena de nominados de LOS40 MUSIC AWARDS, convirtiéndose en una de las protagonistas de la noche.

Con quince álbumes de estudio, Luz puede presumir de tener una de las carreras musicales más impresionantes de nuestro país. Por eso, y mucho más, este año Luz Casal es una de las galardonadas con un Golden Music Award.

En el momento en el que se dio la noticia, todos los invitados de la cena de nominados se levantaron para aplaudir a la maestra. Con micro en mano, Casal quiso dar las gracias. ¡Pero no solo eso! También dio un precioso discurso que puede servir de inspiración a las nuevas generaciones.

“En la música he hecho siempre lo que he querido”, ha asegurado la intérprete de Piensa en mí. “Durante muchos años he estado defendiéndome de hacer cosas distintas, pero soy solista, soy intérprete, soy compositora y soy autora. Y soy además, muy veleta . Entonces, cada vez que me ha dado la gana de cantar una canción, sea del estilo que sea, la he hecho”, ha matizado Casal.

También ha querido dejar claro cuál cree que es su secreto para permanecer tanto tiempo encima de los escenarios: la honestidad. “Lo único que nos va a dar satisfacción es hacer siempre lo que queramos, aunque tengamos algunos guías que no nos aconsejen”, ha dicho la cantante.

Uno tiene que hacer verdaderamente lo que desea. Yo lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo

Dale al play y escucha completo el precioso discurso que dio Luz en la cena: toda una inspiración, no solo para los artistas, también para el resto de mortales.