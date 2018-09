Ariana Grande dedica unas preciosas palabras a Mac Miller tras su muerte

El pasado 7 de septiembre, el rapero Mac Miller aparecía muerto en su casa de California. Aunque todavía no se ha hecho oficial, los primeros informes policiales apuntan a que el motivo ha sido una sobredosis.

Mac estuvo saliendo durante dos años con Ariana Grande, hasta el pasado mes de mayo. Tras una semana guardando silencio, a excepción de una foto en blanco y negra que subió a su cuenta de Instagram de él, la intérprete de God Is a Woman le ha dedicado unas preciosas palabras.

Ha sido en su cuenta de Instagram –la misma donde tuvo que desactivar los comentarios debido a la cantidad de mensajes negativos que estaba recibiendo debido a este tema- donde ha decidido despedirse:

“Te adoré desde que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Habíamos hablado tantas veces de esto. Me encuentro enfadada, triste, no sé qué hacer. Fuiste mi mejor amigo durante tanto tiempo, sobre todas las cosas”.

Al final del mensaje, Ariana Grande se lamenta de no haber podido ayudar a Mac con sus problemas: “Siento mucho no haber podido quitar tu dolor. Realmente lo busqué con el alma, no merecías lidiar con todos esos demonios. Tú, que tienes el alma más buena y dulce que conozco. Espero que ahora estés bien. Descansa”.

Junto a las palabras, Grande ha subido un vídeo de la época en la que estaban saliendo. En él vemos a Miller acompañando a Ariana en una cena, riéndose y disfrutando de la velada.