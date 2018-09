No, los 50 no son los nuevos 20. No lo necesitan. ¿Por qué querer volver a los inicios cuando puedes disfrutar de cumplir años con el orgullo de una vida de éxito y superación a tus espaldas? Anastacia, que celebra hoy el cincuenta aniversario de su nacimiento, es un ejemplo de ello.

Porque sí, conservar la belleza con el paso de los años es un añadido que cualquiera firmaría. Pero es que para ello no son necesarias cremas milagrosas o conjuros de mágia. El único secreto es un espíritu de lucha y una actitud enérgica y dispuesta a asumir retos en nuestro día a día. Y si no lo creéis, solo teneis que echarle un vistazo a la vida de una de las artistas de pop estadounidenses más relevantes de la cultura musical.

Anastacia se estrenaba como cantante en el inicio de los gloriosos años 2000 con el lanzamiento de su primer disco Not That Kind, que rápidamente se convirtió en un éxito a nivel mundial. Sin embargo, puede decirse que fue con su segundo trabajo con el que alcanzó la cúspide de su popularidad, donde se incluía uno de sus singles más conocidos Paid My Dues.

Sin embargo, la carrera de la artista no fue un camino de rosas y su vida, además de por la música, ha estado marcada por problemas de salud entre los que se incluyen la superación de un cáncer en dos ocasiones.

Pese a ello, lo cierto es que siempre ha conseguido sobreponerse y convertir la debilidad en fortaleza. ¿Prueba de ello? Los problemas de visión obligaban a la cantante a llevar gafas, pero ella consiguió darles su toque glamour y convertirlas en uno de sus signos distintivos.

Icono femenino de la música pop de los 2000, Anastacia es otro ejemplo que, como Madonna, anima a las mujeres a sentirse empoderadas sea cual sea su situación, condición o momento vital.

Con motivo de esta tan importante fecha, os dejamos esta selección de imágenes para rememorar la trayectoria de la gran diva.