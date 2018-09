Dicen que todos tenemos un prototipo de chico o chica. Pues Charlie Puth nos ha dejado claro que lo suyo son las actrices. Selena Gomez y Bella Thorne no han sido las únicas que han caído rendidas ante los brazos del intérprete de How Long. También le ha ocurrido a Halston Sage, una actriz estadounidense de 25 años que parece estar protagonizando una historia de amor con el cantante.

Los rumores se dispararon tras las imágenes que ha compartido Charlie Puth junto a la joven. En una de ellas, Halston aparece sobre las piernas de Charlie y compartiendo unas miradas llenas de ternura en la gala Yellow Ball de Nueva York. ¿Estamos ante la nueva pareja del año?

Charlie Puth junto a Halston Sage en la gala Yellow Ball en Nueva York el pasado 10 de septiembre / @charlieputh instagram

Halston comenzó su carrera en 2011 cuando obtuvo un papel en la serie de How To Rock. Posteriormente, consiguió una aparición en la película The First Time. Ambas le facilitaron la entrada a la familia Nickelodeon, adquiriendo papeles en Victorious o Bucket & Skinner's Epic Adventures.

El momento más álgido de su carrera llegó cuando consiguió compartir trabajo con Adam Sandler y Taylor Lautner en Poker Night, con Zac Efron en Townies y con Emma Watson en The Bling Ring.

Sé que aún estás dándole vueltas a la cabeza. ¿De qué te suena esta chica? Pues bien, creo que he encontrado la respuesta a tu pregunta. Si viste la película Ciudades de Papel lo tienes más fácil, ya que interpretó el papel de Lacey Pemberton, amiga de Margo, el personaje de Cara Delevingne.

La joven californiana también es modelo. De hecho, comenzó a practicarlo a la corta edad de 14 años.

Ahora la modelo y actriz parece haber llamado la atención del intérprete de Attention. Para confirmarlo, sus seguidores han compartido un vídeo en el que aparecen juntos en el aeropuerto. Pero eso no es todo. También fueron en pareja a la gala de Yellow Ball en Nueva York coincidieron en un evento organizado por Prada.

¿Tú qué opinas?