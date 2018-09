Natalia Ferviú se pronuncia por fin sobre su polémica salida en ‘Cámbiame’

Hace tiempo que Cámbiame echó el cierre, pero todavía más desde que Natalia Ferviú salió del programa de Telecinco como el rosario de la aurora.

Todo empezó cuando la cadena introdujo un sinfín de cambios con el objetivo de recuperar audiencia. Recurrieron a la bulla y el salseo, algo que no gustó mucho a la popular estilista que, tras una fuerte pelea con su compañera Paloma González, decidió abandonar el programa para siempre.

En su momento no quiso hablar de su marcha, pero ahora, meses después, Natalia se ha pronunciado en Socialité: "Peté. Podía haber sido un día antes o un día después, pero fue en ese momento porque me pareció una situación injusta. Me vi acorralada y, sobre todo, me vi haciendo un tipo de televisión con el que no me siento cómoda".

A Pelato le deseo que le vaya bien, pero es mejor que cada uno vaya por su lado

Según la colaboradora de Yu, no te pierdas nada, Cámbiame se convirtió en un programa con el que no sentía identificada. "No me interesa hacer este tipo de carrera", ha explicado. "Entiendo que hay gente a la que le gusta exponer su vida, pero a mí me gustaría que se me reconociese por mi talento y por mi trabajo, que es lo que he hecho siempre. No me veo como un personaje".

Sobre su relación con Pelayo, con el cual tenía antes una gran amistad, la estilista ha sido muy clara: "Hay heridas que ahí están. Le deseo que le vaya muy bien, pero de momento es mejor que cada uno vaya por su lado. Hay que apostar por los amigos y en la tele no todo vale".