Loca de Sweet California nos vuelve locos

Sonia, Alba y Tamara están de vuelta y su canción te va a sorprender. Loca es la nueva canción de Sweet California y sirve como tarjeta de presentación de su cuarto álbum de estudio que verá la luz antes de que acabe 2018.

De momento no existe fecha de lanzamiento para este proyecto que Sweet California ha grabado entre Miami y Lisboa. No habrá descanso para las chicas de la banda que no han parado de dar conciertos este año.

"Loca es un tema pop en español, con matices "afro", compuesto por Sweet California en Lisboa con una temática positiva y en pro a la libertad para decidir y vivir conforme a lo que uno cree" explica la girl band en su canal oficial de Youtube.

"Loca es el amor y respeto a uno mismo, es elegir sin temor a críticas y al mismo tiempo una llamada a la unidad, tomando la música como punto en común y origen. Sweet California nos trae un sonido actual e innovador dentro de la larga trayectoria del grupo".

Si aún no la has escuchado, ¡dale al play!