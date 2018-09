Paula Prendes sobre Masterchef Celebrity: “Hay una repesca, ahí lo dejo”

Antes de Masterchef Celibrity, puede que muchos no supieran quién es Jaime Navas, es lo que tiene ser capitán de la Selección Española de Rugby (si hubiera sido de fútbol otro gallo cantaría). Ahora, es un concursante más, bueno, el de los brazos hipnóticos.

“Me llama mucho la atención el tema de mis brazos”, comentó en YU después de que Carolina Iglesias e Iggy Rubin hicieran algún comentario sobre ellos, “se me va a crear una especie de complejo”. Además, reconoció que no era sólo obsesión de los colaboradores del programa, es cierto que “me veo gigante en la pantalla”, reconoció.

Ahora sabemos que lo de la cocina no es su mayor fuerte y que, sin embargo, podría triunfar con las imitaciones. De hecho hay un challenge para imitar la entrada de Boris Izaguirre en el programa. “Estoy pensando muy seriamente en hacerlo. Acabo de hablar con él hace un rato, se lo he comentado y dice que le encantaría y yo creo que me voy a lanzar, e igual lo subo a redes porque voy a ganar. Soy deportista y como tal, los challenge me ponen cachondo”, aseguró.

En el primer programa de esta nueva edición se lució con arroz cervecero. “A Jordi Cruz le pareció una mierda. ‘Jaime, sin paños calientes, es terrible’. Menos mal que estaba Samantha (Vallejo-Nágera) ahí al quite y dijo que el emplatado era monísimo. Me llena de orgullo, os podéis imaginar que soy un tipo muy delicado y, que digan lo primero de todo que es un emplatado muy sofisticado, me dio subidón. Yo creo que no estaba tan malo pero hay que respetar a los chefs”, comentó.

También estuvo en el programa la primera expulsada, Paula Prendes. “Yo me siento parte del grupo aunque ya no esté. Y te digo una cosa, hay una repesca, ahí lo dejo”, aseguró.

No sabemos si ella será la repescada aunque lo que ahora tenemos más claro es que, pese a haber aguantado sólo una semana ha terminado saturada. En cuanto a la cocina, “me he quitado”, confesó. “Te llevas una buena sobredosis”, añadió el jugador de rugby.

“Ona dijo una cosa muy importante y, es verdad, de tanta información que recibe de cocina, pasa al estallido de desinformación. Es mucha tralla y al final terminas obsesionado. Sueñas con pollos a la cerveza, con arroces que no te salen bien, con elaboraciones con nitrógeno…”, señaló Navas.

Aunque acaba de empezar, como quien dice, y el programa ya se ha visto envuelto en polémica tras publicarse un titular en el que Antonia Dell’ate aseguraba que iba a demandar a todos sus compañeros por acoso. Tanto Paula como Jaime se lo tomaron a bromas aunque el deportista aseguró que “hay que ver las interpretaciones de este tipo de declaraciones”. Y aseguraron que la italiana sigue en Masterchat, el grupo de whatsapp que tienen los concursantes y que está administrado por Santiago Segura.

Del que también hablaron maravillas fue de Iván Messeguer al que aseguraron que “le precede su fama”. Paula ya había oído hablar de sus reuniones de actores para los que cocina. “Yo le conocía, aparte de por su trabajo, porque decían ‘jolín, este tío cocina de la ostia”.

“A mí me ha pasado algo muy curioso. Antes de empezar el programa era un bombardeo de mensajes de mis compañeros en plan ‘el próximo tercer tiempo lo organiza Jaime’, mis amigos del pueblo igual. A raíz del arroz cervecero este tipo de mensajes, ya no”, relataba Jaime sobre las reacciones post programa.

Lo suyo es más bien la comida basura y pudimos comprobarlo cuando habló de su mayor orgía culinaria.