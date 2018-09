¿Tienes “cibercondria”? Seguramente sí y no lo sabes

Te duele la punta de un dedo y ya estás mirando Google a ver qué tienes. El médico te da los análisis de sangre que te hizo la semana pasada y te pones a intentar averiguar qué significan los valores que te salen. No te cuento ya lo que haces si te sale un bultito en una pierna... ¡Se arma una buena!

Pues bien, desde Anda Ya, queremos acabar con esta locura de mirar en Google todo lo que nos pasa porque casi siempre lleva a lo mismo. Vas a seguir sin tener ni idea y encima te rayas. Para eso, el doctor Fernando Fabiani, autor de libros como, ''Vengo sin cita'' o ''Vengo de urgencias'', ha participado en el programa.

Fernando Fabiani está harto de toda esta locura y, asegura que: ''Mirar en Google es muy humano, pero hay que mirar en sitios fiables''. No, no vale el blog de Margarita 64, porque seguramente será una mujer majísima, pero es probable que no sea médico.

Fabiani no se ha quedado ahí, nos ha sacado un nuevo síndrome: la ''ciberconcria'', que es la enfermedad que tienen aquellos que navegan por Internet con la obsesión de encontrar la enfermedad que, se supone, se corresponde con los síntomas que ellos creen que tienen... ¡Mon dieu!

El doctor asegura que a él le han pasado mil historias así: de gente que busca cosas y de personas que se auto medican. Uno de sus pacientes se tomaba 10 o 12 tés verdes al día porque leyó por ahí que bajaba los leucocitos. Y, claro, acababa súper hiperactivo...

Ahora que sabes que sí tienes cibercondria, ya sabes, en tu mano está curarla. Solamente tienes que dejar de obsesionarte con las cosas que te pasan, no buscar en Internet y no creerte médico de familia, cirujano, neurólogo y todo lo demás. Chao.