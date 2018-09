Phoenix de Rita Ora, previsto para noviembre

Llevamos varios años esperando el segundo álbum de estudio de Rita Ora. Pero por fin después de años y años de paciencia, la solista parece confirmar que a finales del mes de noviembre verá la luz su nuevo proyecto: Phoenix.

Lo que sigue siendo una incógnita es el listado de canciones que compondrán este segundo disco de estudio ya que desde hace años Rita Ora ha ido publicando distintos sencillos con éxito dispar: desde I will never let you down hasta el más rciente Girlspasando por Your song, Anywhere o For You su dueto con Liam Payne.

Para este nuevo álbum, Rita pisó el estudio de grabación por primera vez en 2014 pero no hay ninguna certeza de que todos estos temas vayan a formar parte del LP.

Rita Ora confirmó en una entrevista con BBC Radio 2 que a finales de septiembre vería la luz un nuevo single Let you love me, que serviría como tarjeta de presentación final del disco Phoenix.

El 23 de noviembre es la fecha más probable para el lanzamiento de este elepé que como la solista anunción en una entrevista para DirecTV "estará cargado de lágrimas, sangre, sexo y rock and roll".

Sabíamos que Ora había cortado toda relación con Jay Z, gurú de la industria que la apadrinó y editó su primer disco con ROC Naction. Para lanzar su nuevo material, Rita ha firmado con Atlantics Records.