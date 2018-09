Danny Romero: “Hay muchos géneros musicales que hablan de sexo y no se les tacha de machistas”

Sueña con subirse un día al escenario de los Grammy Latinos para recoger un premio, bien sea como compositor, productor o cantante. Y no es tan descabellado. Danny Romero supo lo que es el éxito cuando, hace cinco años, lo petó con Agáchate y Motívate, dos temas que acumulan millones de visualizaciones en youtube. Tenía sólo 16 años.

Desde entonces, este canario ha recorrido el país como DJ, ha colaborado con gente como Maluma o Becky G, ha sido telonero de J Balvin y acaba de publicar su primer disco, un viaje por los diferentes ritmos del urban latino que está conquistando el mundo.

Se llama 11:11 en referencia al número de letras que suman su nombre artístico y el número que resulta de sumar las cifras de 2018. Un número místico de los que quieren pasar por este mundo y dejar huella, que es lo que él quiere.

Pude hablar con él por teléfono y descubrí a un chaval de 23 años que tiene claros sus orígenes y no los olvida, que siempre tuvo la música como Plan A y que está orgulloso de lo que ha conseguido.

Muchos asocian el tema del urban latino con la sexualidad, que aquí la hay, pero también hay mucho de romanticismo, ¿no?

Hablar de sexo no está mal, hay que ser un poquito liberal en ese aspecto. Estamos viviendo un momento un poquito difícil, sí que es cierto, tanto para hombres como para mujeres, en el tema social. El tema de la música está viviendo un momento un poco raro ahora que se etiqueta de machista al urban latino. Hay muchos géneros musicales que hablan de sexo, también, y no se les tacha de machistas. Creo que hay una persecución.

Tienes que saber cómo usar esas palabras en las canciones. Yo siempre he hecho canciones con todo tipo de mensajes. Yo hice Motívate, que la canción habla de una chica maltratada, lo que pasa es que tienes que descifrar ese mensaje. Yo siempre hablo con doble sentido. En Kamasutra hablo de sexo, claro que hablo de sexo, creo que todos practicamos sexo en algún momento de nuestras vidas y no está nada mal hablar de sexo. Yo creo que la educación empieza en casa.

Estamos en la era de las colaboraciones y tú eres muy dado a ellas, ¿cuáles la que más ha supuesto para ti?

Maluma fue un punto muy fuerte en mi carrera. No era el Maluma de ahora pero sí que es cierto que abrí fronteras con eso y me dio bastante visibilidad.

Tú lo has dicho, el Maluma de Bandida no es el mismo Maluma de ahora. Aparte del éxito, ¿qué ha cambiado?

Yo creo que el tipo es super constante y ambicioso. Obvio que el éxito puede ayudar a veces y otras no. Hay gente que le ha etiquetado de una forma que, por lo poco que yo le conozco, no va en ese aspecto y no va con su personalidad. Él ama a las mujeres. El reguetón está tachado con esa etiqueta y Maluma es ahora uno de los grandes exponentes en el mundo del género reguetón y se puede hacer una política sobre él un poco mala.

Está claro que una cosa es Maluma el personaje y otra la persona…

Él como persona es de una forma y, a veces, como artista tienes que vender una especie de personaje y Maluma es un tío sexy, guapo, que atrae a las mujeres y muchas veces su música va dirigido a las mujeres pero no en el aspecto negativo sino todo lo contrario. Yo he estado en concierto con él e incluso las canciones más explícitas de Maluma son las que más cantan las mujeres. El problema no es de Maluma sino que es un problema social que está habiendo y nos lo tenemos que mirar uno por uno, cada uno.

Otra colaboración del disco es la de Becky G, ¿cómo llegó?

En esa época yo estaba en la calle con No creo en el amor y ella vino de gira de promoción y pasó por las oficinas de Sony y la escuchó. Dijo ‘yo quiero hacer esa canción’. A los tres meses sacó Mayores que fue un boom.

Y hablando de los artistas latinos que lo están petando, también has teloneado a J Balvin. De este trío de reguetoneros, ¿con cuál tienes más rollo?

Becky me pareció una chica super simpática, con mucha alegría, con una energía positiva brutal y me gusta la gente que transmite esa energía. Me gusta mucho también Balvin por esa humildad que él tiene y esa vibra positiva y esa tranquilidad que él tiene de ver las cosas. Y Maluma, su ambición, yo me quedo con eso.

También hay paisanos canarios en el disco, en tu tierra hay mucho talento, ¿buen flow entre las islas?

Hay mucho flow entre las islas y todos los chiquillos que vienen que son brutales. Estoy super orgulloso de lo que está sacando la tierra y orgulloso de haber abierto la veda porque en aquella época salimos nosotros y eso ayudó a que los jóvenes que nos seguían y les gustaba a hacer música se atrevieran a hacer música y sacarla a la calle para que se viera lo que hay.

De allí es Ana Guerra, una de las chicas que lo están petando, ¿habéis coincidido alguna vez?

Estuvimos en el estudio el otro día, ella está preparando su disco. Yo soy productor y compositor y estuvimos el otro día mirando cosillas.

¿Pero vas a trabajar con ella?

Sí, bueno, estamos mirando qué es lo que hacemos. Estuvimos en el estudio juntos el otro día y super bien, super amable, super simpática, una chica con muchas ganas y las cosas muy claras. Genial.

Empezáis como muy jóvenes en las islas Canarias. Tú, Adexe & Nau… ¿os ponen cascos nada más nacer?

Yo creo que lo que hay allí es mucha alegría y eso se transmite. Desde muy pequeño las fiestas de los pueblos, en cualquier momento ponen todo tipo de música, creces con música. Los carnavales, las romerías, toda fiesta es música, hasta las fiestas patronales son música, música, música… estás empapado de eso desde pequeño.

Además, tú tenías un padre que ya se dedicaba a esto, ¿no?

Sí, es guitarrista y cantautor y desde muy pequeñito estaba en los escenarios y eso me llamó la atención.

¿Cómo ve tu género?

Cuando hice el Agáchate quien quiso que lo lanzara fue mi madre. Yo no iba a sacar esa canción porque era demasiado para la época en la que vivíamos. Lo poco de reguetón que se escuchaba era Daddy Yankee porque era nº1 en el mundo y poco más. El Danza kuduro y poco más y eran letras más limpias. Y en Agáchate, se dice lo que se dice y yo tenía 15 años.

Qué liberal tu madre…

Los valores que me dio fueron buenos, por eso mi música no transmite nada malo, todo lo contrario, cuando hablo de sexo, hablo de sexo, nada más. Mi padre me decía, al principio, que podía hacer otro tipo de música. Yo soy DJ y le dije que hacía música para bailar. Y esa fue mi explicación, le dije, ‘vamos a ver papá, si hago música para bailar cómo voy a decir ‘te espero en un tren en la vía…’. Lo siento papá, yo sé que tú eres un poeta pero yo quiero ser un poeta urbano de las discotecas’ y entonces fue como ‘haz lo que quieras’.

¿Y ahora qué te dice?

Mis padres están orgullosos de lo que he conseguido, saben que con cada cosa que me propongo voy a full.

He leído que uno de los detonantes para dedicarte a la música fueron los meses que pasaste inmovilizado tras sufrir un accidente de tráfico cuando tenías 10 años, ¿sin eso no hubiéramos tenido a Danny Romero?

Yo creo que yo soy yo y hubiera tenido las ganas de hacer música, porque siempre la tuve. Desde los 5 años ya me subía en los escenarios de las fiestas de las asociaciones de vecinos de los barrios haciendo playbacks de Backstreet Boys, de las canciones que había en esos momentos.

¿Tú, haciendo de Backstreet Boys?

(Risas) Sí, te lo juro, es lo que hay. Incluso hice el de King Africa, La bomba… (risas)… era un niño, tenía 5 años. Me hubiera metido igualmente en la música pero eso influyó bastante.

¿Cómo recuerdas aquellos momentos?

Fue un momento duro. Yo era un loco del futbol y un loco de la escuela, quería ir al colegio, me encantaba estar con mis amigos y en esos momentos estuve 8 meses paralizado en casa y no podía ir a la calle, al parque, lo normal que hace un niño. En ese momento duro saqué el lado positivo que fue sobre todo investigar cómo producir música. Me metí, a lo friki, en el ordenador a buscar programas de ordenador y conseguí hacer mis basecitas y poco a poco me enganchó. Fue como si fuese a jugar con la Playstation, me ayudó y me motivó muchísimo.

Eso hizo que me pusiera a caminar. Un día le dije, ‘mira mamá cómo bailo’ y justo empecé a mover los pies. Es un momento de mi vida que no quiero olvidar porque cuando las cosas se ponen feas, no lo son tanto.

Empezaste en casa y al final te fichó Juan Magan, ¿cómo resultó aquello?

Uno de los momentos más felices de mi vida. Yo en esa época estaba empezando a hacer bolos esporádicos. Era muy loco, a veces pedía autorización paterna para coger un vuelo y hacer un bolo. Mis amigos estaban locos en plan ‘¿qué está pasando?’. Él estaba en Gran Canaria y yo en Sevilla. La única vez que pude conocerle, no pude, pero recibí una llamada y me tiré al suelo. Realmente lo poco que yo estaba ganando era para mi familia, porque provengo de una familia muy humilde, y en ese momento, me cambió la vida.

Te hemos visto colaborar con Rasel, Xuso Jones, Sweet California… ¿con quién te vamos a ver próximamente?

Hay muchas propuestas. 2019 llega cargadito de canciones mías y canciones que voy a hacer con otros artistas. Vienen cosas muy guays. Yo siempre he estado abierto a hacer colaboraciones con artistas de todos los géneros. Se ha abierto el rollo colaborar gracias a los urbanos, antes era muy difícil ver a dos artistas colaborando y ahora es raro ver un single de un solo artista y yo creo que es genial, sumas seguidores de un artista y de otro.