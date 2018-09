Ariana Grande está pasando por uno de sus momentos más difíciles tras el fallecimiento de su ex novio y amigo Mac Miller. Pero dicen que la música lo cura todo, ¡y cuánta razón! La cantante ha nombrado Breathin' como el tercer sencillo de su nuevo álbum Sweetener. ¿Decisión arriesgada o acertada?

¿Ha acertado Ariana Grande con su nuevo sencillo, 'Breathin'?

Breathin' es uno de los temas incluidos en este disco. El tema vio la luz el pasado 17 de agosto y debutó en el número 2 de la lista de Spotify Global. Su aceptación positiva por parte de las emisoras de radio internacionales y las plataformas lo ha convertido en el nuevo single de la artista.

Breathin' sucede a No Tears Left To Cry y God is a Woman.

Ariana Grande ha conseguido su segundo número 1 consecutivo en las listas de álbumes en España con este cuarto álbum de estudio. Pero no solo ha batido records en nuestro país, sino también en el que le vio nacer. La intérprete de Bed debutó en la primera posición de la lista de Billboard 200 y superó el logro de streams en un álbum pop de una artista femenina.

Los números hablan

Aunque los profesionales de la industria como la revista Rolling Stone, califiquen este álbum con 4 de 5 estrellas, los números son los que muestran la verdadera acogida de un proyecto musical. Del mismo modo ocurre con Breathin', su nuevo sencillo.

Es evidente que esta nueva canción no podrá superar a No Tears Left To Cry, que se posicionó en los puestos más altos de las listas de ventas. Fue la canción que adelantaba cómo iba a sonar el nuevo disco de Ariana, por lo que tuvo una gran acogida. Y no solo eso. Era el tema oficial de su vuelta, pues llevábamos un año sin singles nuevos de la artista en el mercado.

De un modo similar ocurrió con God Is A Woman, que llegó antes que Sweetener. Como ya se ha mencionado en líneas anteriores, Breathin' llega como tercer single oficial tras haberse posicionado en el segundo lugar de la lista de Spotify Global.

Y no solo eso, sino que dos días después de su lanzamiento, alcanzó el primer lugar en la lista de iTunes de Estados Unidos. Es una de las canciones no publicadas previamente con más acogida, otro dato que ha conducido a la cantante a convertirlo en su single oficial.

El factor sorpresa

Sí, es cierto que Breathin' ha conseguido destacar entre el resto de temas que se incluyen en este álbum. Pero todos estos logros los ha conseguido cuando Sweetener vio la luz. Por tanto, publicarlo un mes después de la publicación del disco como su tercer sencillo es quizás una decisión arriesgada.

No hay factor sorpresa, pues no se trata de un nuevo tema con el que Ariana sorprende a sus seguidores, sino de una canción ya escuchada por millones de personas alrededor del mundo. No ocurre lo mismo con No Tears Left To Cry o God Is A Woman, que vieron la luz antes del lanzamiento de este cuarto disco.

Eso sí. Quizás ésta sea una oportunidad para la artista de dar música nueva a todos aquellos oyentes de las radios internacionales que aún no se hayan atrevido a escuchar su álbum, convirtiéndolo así en una decisión acertada en cuestiones comerciales.

¿Y el videoclip?

Para que un sencillo tenga éxito es recomendable publicarlo junto a un videoclip. Este no es el caso de Breathin' que, a diferencia de sus dos antecesores, llega sin su pieza audiovisual (al menos de momento).

Los videoclips son una forma más de promocionar la canción, pues son el formato que más se comparte a través de las redes sociales. Aportarle una estética y una imagen al tema ayuda a atraer más público.

Quizás Ariana tenga un as bajo la manga y esté a punto de estrenarlo. De no hacerlo, el sencillo no tendría la misma acogida si lo publicase con un vídeo musical.

Canciones distintas, ritmos similares

Vale que No Tears Left To Cry y God Is A Woman son dos canciones distintas. Aunque sus significados hablen de dos situaciones totalmente diferentes, la artista se valora en ambos temas. El primero de ellos trata sobre su recuperación tras una ruptura y el segundo podemos descifrarlo con tan solo leer su título, 'Dios es una mujer'. ¡Girl Power!

Sin embargo, esto no ocurre con Breathin', que habla sobre cómo una persona llega en medio de la tormenta para pedirte que respires.

A pesar de tratarse de tres temas completamente distintos, este último también llega bajo la marca de Ariana Grande con ritmos pop muy chill.

Ariana Grande / Rich Polk (Getty Images)

Reuniendo todos los datos expuestos anteriormente, podemos afirmar que la falta de un vídeo musical y la carencia de novedad en este nuevo tema evitan que Breathin' tenga la misma acogida que God Is A Woman y No Tears Left To Cry.

Ocupar las portadas de los grandes medios es un reto difícil para cualquier artista. Ariana lo ha conseguido involuntaria e indirectamente, tratándose un episodio de su vida que ella hubiese preferido evitar. El reciente fallecimiento de Mac Miller ha posicionado a Ariana Grande en el punto de mira de millones de personas. Sus redes sociales se inundaron de comentarios negativos que hicieron que la cantante desactivase sus comentarios en Instagram. Pero Ariana quiere centrar su atención en la música.

Breathin' llega como el tercer sencillo del álbum con fuerza y ganas de sonar en la radio. Es precisamente en este medio de comunciación donde puede acogerse con mayor éxito.

Por tanto, podríamos concluir en que la joven ha usado este tema para ofrecer Sweetener al público que aún no se ha atrevido a escucharlo, y lo hace con una estrategia enfocada hacia los medios de comunicación. Si ese es su objetivo, la decisión ha sido acertada.

¿Aún no lo has escuchado? ¡Dale al play!