Jess Glynne presentará su nuevo disco en España

Llevamos tras la pista del nuevo álbum de estudio de Jess Glynne durante todo el último año y por fin parece que la espera ha terminado.

La solista británica ha estado trabajando durante varios meses en un estudio de Los Ángeles en busca de un nuevo sonido que tendrá reflejo en su segúndo trabajo.

Tres años después de que sorprendiera al mundo con I cry when I laugh (2015) del que consiguió vender más de dos millones de unidades, Jess Glynne tiene todo listo para repetir éxito con Always in between.

El disco se pondrá a la venta el próximo 12 de octubre y ya hemos podido escuchar un par de sencillos (I'll be there y All I am) que han conectado con el público. Un público que podrá ver en directo a la intérprete en España dentro de la gira de presentación Always in between Tour.

The ALWAYS IN BETWEEN TOUR is coming to EUROPE! Be sure to get your tickets, onsale Friday 21st! Can’t wait to see youuuuuuu 💙💙💙 pic.twitter.com/32oe5r6bsf — Jess Glynne (@JessGlynne) 17 de septiembre de 2018

España será uno de los países que visite su gira el próximo mes de marzo de 2019. Madrid y Barcelona han sido las ciudades elegidas para esta visita y las entradas ya están a la venta.

El nombre de Jess Glynne lleva varios años figurando entre los imprescindibles de la música británica y poco a poco la vamos conociendo en nuestro país con éxitos que alcanzan el número 1 como Rather be (con Clean Bandit) o These days (con Macklemore).