En el caso de Madonna “sería muy interesante sacar un trap & pop”

“Ser referente para varias generaciones y mantenerse en la cumbre del mundo de la música desde hace cuarenta años no es una tarea fácil. Y más si eres mujer y si nunca has tenido reparos en tomar las riendas de tu vida y de tu carrera”. Pero Madonna lo ha conseguido y se ha convertido en un icono de la cultura popular.

Tanta es su importancia que es objeto de estudio en las universidades, referente para muchos artistas y la protagonista de Bitch She’s Madonna, un libro que intenta analizar su figura desde ángulos tan diversos como el musical, feminista, sexológico, publicitario o el prisma LGTBi.

Varios autores de perfil académico han analizado su importancia y Eduardo Viñuela, director del Aula de Música Pop-Rock de la Universidad de Oviedo, les ha coordinado. Pero que nadie se asuste que no estamos ante una tediosa tesis sino ante un ameno manual que nos recuerda que detrás de esta mujer hay un discurso y un talento que no siempre valoramos en su justa medida.

Hablar con Viñuela de este trabajo en particular y de Madonna en general es una experiencia de esas que deberían compartirse con un café (por lo agradable) pero que, en esta ocasión, solventamos por teléfono.

Supongo que Madonna ha sido recurrente en tu carrera, ¿cuál ha sido el detonante para sacar ahora este libro?

El detonante es que Madonna cumple 60 años y, además de ser una cifra muy redonda es un hito en la historia de las mujeres dentro de las músicas populares urbanas en general. Es muy difícil encontrar una figura como ella que lleve 35 años de carrera continuada, en un primer nivel y que llegue a los 60 años dentro de un mundo, como es el pop, tan ligado a la juventud y considerado tan efímero, si lo comparamos como el rock, y si lo comparamos con las estrellas masculinas.

Madonna es objeto de estudio universitario, eso ya dice mucho de su importancia, ¿no?

Fue muy rápidamente objeto de estudio universitario. Si nos remontamos a los años 80, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos, Madonna era objeto de estudio tanto desde la sociología como desde la musicología. Llegó a configurar un propio campo de estudio, se habla de los ‘Madonna study’. Tardó bastante en llegar a España y este libro pretende acercar la relevancia de su figura, no sólo musical sino dentro de la cultura popular contemporánea, al mundo hispanohablante.

Es un trabajo en equipo que analiza a la cantante desde diferentes focos: musical, estético, de marketing, feminista, sexológico… ¿cuál te sorprende más a ti personalmente?

Eso es una pregunta difícil… Mi recorrido con Madonna será como el de toda la gente de mi generación. Descubrirla a través de Los 40 principales en los años 80 y luego reencontrarme con ella a finales de los 90 con discos como Ray of light o Music. La parte musical fue una de las que más me sorprendió porque, puesto sobre papel y viendo todo lo que hay ahí, es algo espectacular. Coordinando el libro he aprendido mucho sobre todo lo que ha hecho en otros campos. Es increíble lo que ha hecho en publicidad, la cantidad de spots que ha protagonizado, la cantidad de estrategias publicitarias…

Madonna, un potente reclamo publicitario. / Chris Jackson / Getty Images

Tú has escrito la parte centrada en los videoclips y ahí también podemos hablar de un referente.

Los primeros análisis que hay hechos desde la Academia del Videoclip, suelen recurrir a Madonna y videoclips como Material girl o Like a prayer, que marcaron.

Pero aun así, siempre se han valorado más los videoclips de Michael Jackson…

Las estrellas del momento son Michael Jackson, Prince y Madonna y lo que es interesante es que los títulos de ‘reina’ y ‘rey del pop’ surgen ligados a MTV y es interesante ver que igual que otros artistas habían utilizado el cine para vender su música, Madonna le va como un guante a la MTV. Muchas veces me preguntan cuánto le debe Madonna a la MTV y yo le doy la vuelta a la pregunta y digo, cuánto le debe la MTV a Madonna.

Realmente si no llega a ser por el impacto de su figura en la juventud del momento, el canal no hubiera tenido la relevancia internacional que tuvo en su momento. Ella consiguió en esos videoclips ofrecer un modelo de mujer muy diferente al que estaba establecido en la música popular y eso impactó a una generación de jóvenes que, además, estaba en casa viendo esos videoclips. Fue un modelo fundamental para creer una audiencia femenina con un rol diferente, pasa de ser la adolescente enamorada de la estrella masculina a ser una mujer empoderada.

De hecho, en esta era del empoderamiento femenino en el que parece que las artistas femeninas están haciendo algo nuevo tienen como referente a Madonna que ya lo había hecho.

Lo hizo provocando muchísimo, por eso siempre se habló de escándalo. Like a virgin mezcla todo lo que escandalizaba a la sociedad del momento, religión y sexualidad. Muchos de los discursos que estamos hoy en día reubicando ya estaba allí. Utilizaba referentes de otras mujeres de la cultura popular y las empodera. El caso clarísimo es Material girl, la Marilyn Monroe que personifica ahí es mucho más empoderada y fuerte y con una fortaleza que no tiene en la escena de Los caballeros las prefieren rubias. Fue fundamental para dar una dimensión a toda una generación de jóvenes del postulado de la segunda ola del feminismo

¿Crees que a la gente le interesa leer sobre música o con escucharla le basta y le sobra?

Lo que todos hacemos es escuchar música pero es importantísimo que hablemos de música para saber qué nos dice, qué les dice a las personas con la que compartes esa música, qué les dice a ellos. La música por sí sola no tiene un significado, somos nosotros hablando de música, escribiendo sobre música, discutiendo sobre música los que damos significado y creamos categorías como géneros musicales, los que concedemos autenticidad a determinado artista y denostamos a otro por ser inauténtico… si no hubiera ese proceso, la música sería una materia sin significado alguno.

Madonna en la cultura popular

Cuando llegas al aula para hablar de Madonna, ¿qué es lo que más les sorprende a los alumnos?

Sigue habiendo una valoración de artistas y repertorios en base a una serie de categorías asumidas como la autenticidad del rock versus la inautenticidad y comercialidad del pop. Determinados artistas con nombre propio considerados como algo que hay que prestar atención y otros no. Como en la música clásica, en el pop hay un canon donde aparecen determinados géneros musicales y artistas que están en el gran santoral y otros que están más denostados. Lo más curioso es eliminar esos prejuicios y más que analizar calidades y autenticidad y ver cómo hablando de música se construyen y da determinado valor a determinados artistas.

Madonna es parte de la cultura popular, todo el mundo sabe quién es, al margen de gustos musicales pero, si hubiera surgido hoy en día, ¿hubiera tenido la misma repercusión?

Madonna es lo que es porque es hija de su tiempo. En el contexto del panorama internacional mainstream de los años 80 ella les vino como anillo al dedo. Manejaba el baile, que para los videoclips venía muy bien, tenía un background de la música de baile de los años 70 y todas las referencias culturales de Basquiat… estaba en un contexto muy propicio para convertirse en la figura que es.

Hoy en día habría que verlo, sería otra Madonna. Lo que estoy observando es que sigue estando en el candelero. En el último disco colaboró con Nicki Minaj, Katy Perry, Beyoncé, que están dominando la escena de baile y el pop y el R&B y seguro que encontraría forma de seguir.

De todas formas, hoy en día, ¿no crees que es muy difícil construir personajes con la trascendencia que tuvieron y tienen Michael Jackson o Madonna?

El otro día estuve en un concierto de Bad Bunny veía a toda una generación de gente muy joven que estaban juntos compartiendo…veía una escena. Vas a uno de Pablo Alborán y… lo mismo. Ves fenómenos que van a marcar una generación como lo hicieron en su día El canto del loco, que todavía hoy en día vamos a ver a Dani Martín…

Evidentemente siempre va a haber figuras que destaquen pero, ¿crees que esos nombres tendrán la permanencia que tienen los iconos del pop?

Yo creo que sí los hay y los va a haber. Cuando me preguntan qué figura podría estar a la altura de Madonna, me viene a la cabeza Beyoncé. El disco de 2003 es una cosa tan bestial. Y Lemonade es un prodigio de álbum con ese visual que reforzó mucho su faceta como icono de la comunidad afroamericana feminista. Incluso se habla de una nueva ola del feminismo, creo que ella podría tener ese recorrido.

¿Otras? ¿Miley Cyrus que le ha pegado el cambio de Hannah Montana? Bueno, puede ser interesante para una generación que ha crecido con Hannah Montana, de repente ver que se corta el pelo y empieza a hacer otro tipo de cosas… pero no me parece que tenga el recorrido de Beyoncé. Pero todo es más diverso y hace más complicado señalar un panteón de estrellas pop.

Madonna y Britney Spears se besaron en la gala de los MTV VMA 2003 / Frank Micelotta / Getty Images

Sin Madonna, ¿artistas como Britney Spears, Christina Aguilera y muchas que han venido después habrían tenido el mismo lugar o le deben mucho?

Una de las cosas importantes es que Madonna no se comportó como una reina con miedo a ser destronada. No mantuvo una lucha directa con ellas sino al revés, creó comunidad, de ahí el famoso beso en MTV que fue una manera de legitimar a esas artistas. Cuando saca el disco MDN, está marcando una pauta en el trap y hip hop y está con Katy Perry, con Beyoncé… crea comunidad, supo generar un ambiente de sororidad y de amadrinar siguientes generaciones y con eso ha conseguido ganarse un respeto.

Madonna, un referente femenino

Lo he utilizado mucho al escribir sobre ella pero lo cierto es que no me había parado a pensar que eso de ‘La ambición rubia’ puede verse como algo negativo hasta que he leído el libro, ¿problemas de nuestra educación machista?

Totalmente. La ambición es un valor que cuando lo asociamos a lo masculino es positivo. Que un hombre sea ambicioso es natural y le hace subir en su estatus. Pero en el caso de una mujer es como que aspira a más de lo que le toca. Y lo de rubia, viene de rubia tonta, tiene una serie de connotaciones en este sentido.

Material girl también se veía como algo negativo pero ella al encarnar estos personajes deliberadamente demuestra lo absurdos que son. Si ella misma se llama ‘material girl’ y ‘la ambición rubia’ está apropiándose de la crítica. ‘Vale, ya lo digo yo, ahora a ver qué me vas a llamar’.

En el libro decís que si hablamos de autenticidad, los referentes, normalmente son masculinos. ¿Por qué cuesta tanto creernos a las mujeres cantantes?

Es una cuestión histórica, no ha surgido en las músicas populares urbanas. Si pensamos en compositoras dentro de la historia de la música es muy difícil encontrar referentes, en seguida nos vienen nombres de grandes compositores como Mozart, Beethoven, Brahms, y no aparecen mujeres cuando sabemos que las había, pero han sido ignoradas. La creación está vinculada a lo mental y, por tanto, a lo masculino y lo emocional está vinculado a lo femenino. Las mujeres son más cantantes que guitarras o baterías, son más ejecutoras que creadoras. Madonna es compositora de gran parte de sus canciones pero de eso se habla poco.

Afirmáis en el libro que sin fans no existiría el pop, pero, ¿por qué, a veces, se habla de ellos de forma tan peyorativa?

Depende de qué tipo de fans. Los de rock tienen un estatus más alto que un fan de pop. Si eres seguidor de Bob Dylan y te sabes sus canciones…

Acabas de decir seguidor, no fan de Bob Dylan, y en esa utilización del lenguaje ya hay una distinción…

Incluso los medios de comunicación destinados a ese tipo de repertorios, tienen una configuración diferente. Tú coges la Popular Uno y tiene artículos largos, llenos de referentes musicales. Cualquier artista de rock que se legitime hoy en día tiene referencias a Wilco, a la Velvet Underground, a lo que haga falta. Cuando hablamos de fans, hablamos de un componente emocional y por eso lo ligamos más al ámbito adolescente femenino, algo que se guía por las hormonas, que no tiene ninguna valoración sobre lo que está escuchando sino que es pura afinidad. Lo que es interesante es cómo ese grupo de fans tan denostado, al unirse y compartir su sentimiento de adoración o admiración por un determinado artista, está construyendo una comunidad.

Esas colas para ver a Justin Bieber o Gemeliers me llevan a preguntarme ¿realmente importan algo esos artistas? Importa que hay un grupo de personas que están compartiendo esa admiración común en un espacio público y está reivindicándose, hay una serie de cuestiones de identidad.

Fans haciendo cola para ver a Justin Bieber. / Jeff Fusco / Getty Images

Simplificando un poco, Madonna utilizó el sexo como medio de transgresión. Maluma, también lo está haciendo, ¿por qué no se entiende de la misma manera, al margen de que sean chico y chica?

Que Madonna utilizó la sexualidad como transgresión, sin duda. Maluma creo que es un artista que necesitaría un análisis porque hay muchos aspectos detrás, no solamente un artista que pueda ser catalogado de machista, hay discursos que tienen que ver con la identidad nacional que están ligadas al trap latino y el reguetón. ¿Hasta qué punto son más machistas sus letras que las que podemos encontrar en otros artistas de rock que nunca hemos valorado en esa clave? Es un personaje complejo.

Nos paramos a ver lo más explícito y nos olvidamos del trasfondo. Está marcando una pauta en el trap latino pero está muy metido en el mainstream y tiene un recorrido y un personaje que podría jugar ese tipo de bazas, no van a ir por la sexualidad pero sí por la identidad de género.

El futuro de Madonna

Tú que has estudiado mucho a Madonna, ¿por dónde crees que pasa su futuro?

Saca disco antes de que acabe el año. Decía en Vogue Italia que iba a romper con esa práctica habitual de creer duos y que se iba a notar que vive en Portugal, a ver por dónde sale. Es una experta en crear expectativas.

Ahora preocupa mucho su edad y ella no lo esconde, ¿estamos ante una nueva estrategia?

Me parece muy acertado. Se criticó mucho que se está aprovechando de que es mayor y lo hace porque lo puede hacer. Está poniendo eso en primer plano. Cualquier cosa que haga va a ser innovadora porque no encuentro en la historia de la música del siglo XX una mujer que haya estado 35 años en el candelero. Haga lo que haga a partir de ahora, seguirá siendo pionera, tener más de 60 años y seguir triunfando da para una reedición del libro.

Hablando de este futuro, si hubiéramos hablado hace unos años el trap hubiera sido una buena opción en esa manía suya de convertir la vanguardia en mainstream, pero llega tarde. ¿Cuál crees que es la vanguardia de la que podría apropiarse ahora?

El trap dejó de ser vanguardia hace ya muchos años. Ya está sacado al mainstream, Nicki Minaj es una de las que ha hecho esta labor, con la que colaboró Madonna en su último disco. ¿Por dónde puede ir Madonna? Sería muy interesante sacar un trap & pop. Igual que Beyoncé fue una de las abanderas del R&B no como rhythm & blues sino como rap & blues, lo mismo Madonna con el trap… pero si tuviera la fórmula me iría a la Warner.

Pero ese aire portugués del que habla, no sé por dónde la va a llevar. Una vertiente más melódica del trap podría llevarla al mainstream. Un poco ‘el anillo pa’ cuando’ de Jennifer Lopez, por ahí puede ir.