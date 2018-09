“Antes teníamos complejo de malos músicos. Con este disco eso ha cambiado”

Taburete vuelve a la carga con su nuevo trabajo, Madame Ayahuasca. Pero esta vez no lo han celebrado con una de sus conocidas 'jodas', sino que han montado La (gran) Ceremonia para presentar el disco que desde este mismo mes de septiembre ya puede encontrarse en las tiendas.

Y es que, como ellos mismos confiesan, con estas nuevas canciones han alcanzado una nueva madurez y han dado un paso más en su carrera musical, aunque no renuncian por ello a su espíritu festivo y a la energía a la que tan acostumbrado tienen a su público en los conciertos.

Con actitud jovial y buen humor Guillermo (Willy) Bárcenas y Antón (Txon) Carreño se presentan en la redacción de LOS40.com, donde hemos tenido la oportunidad de charlar con ellos acerca de la percepción que tienen del grupo, el camino que ya han recorrido, el místico viaje que ha tenido como fruto la creación de este nuevo disco y las novedades más importantes de nuestro panorama musical actual.

Después del éxito que habéis tenido en la presentación de vuestro nuevo disco, La Ceremonia, ¿Tenéis ganas de volver a girar?

Antón: Muchas… No hemos parado de girar en realidad. Pero tenemos ganas de cantar las cosas nuevas.

Willy: Llevamos con Dr. Charas 20 meses de gira sin parar. Ahora sobre todo de lo que tenemos ganas es de poder cantar todos los temas nuevos. Estábamos ya con el viejo repertorio un poco cansados de algún tema.

Ya sois casi nómadas.

A: Sí, vivimos en hoteles.

Si tenéis que elegir… ¿con qué parte de la gira os quedáis: Latinoamérica o ‘casa’?

A: Con casa.

W: Con casa. Pero también estar en México y Sudamérica tiene cosas buenísimas porque ves una ilusión que recuerda un poco a los inicios de Taburete aquí. Hay mucha ilusión en Latinoamérica. Pero si nos tenemos que quedar con algo nos quedamos con España.

¿Ha cambiado la percepción que tenéis de vuestro trabajo como músicos desde que empezasteis a girar?

W: Al principio no entiendes que esto pueda considerarse un trabajo. Dices: pero joder, si dar conciertos, luego salir de fiesta,… Luego te das cuenta cuando llevas tanto de que todo es un trabajo. Y al final nosotros tenemos un tipo de concierto en el que lo que queremos es dar pura diversión durante hora y media. Entonces no hay pie a salir un día cabreado, o con menos ganas. Tiene unas exigencias. Y te das cuenta de que sí es curro. Pero seguimos pasándolo muy bien.

A: Cuando haces un concierto al mes ese día estás mentalizado para ese concierto. Pero cuando haces ocho a lo mejor hay un día que estás enfermo (a mí me ha pasado) y tienes que darlo. No pasa nada, lo hacemos encantados. Pero como todos los trabajos hay días que… pues cuesta.

¿Cómo compagináis vosotros la gira con otras partes de vuestro trabajo, vida personal, encontrar tiempo para componer…?

A: Cuando estás de gira no compones. En el hotel yo creo que es imposible. Estás a otras cosas. Pero tenemos momentos de tranquilidad.

W: Al final lo normal es que toquemos un viernes o un sábado y el resto de la semana estamos aquí en Madrid. Yo personalmente compongo por las noches, en casa, no necesito mucho más y al final siempre saco tiempo. Soy muy nocturno. Sobre moverte todo el rato, bueno, es cansado, pero es que es tu vida. Y encima tenemos la suerte de hacer algo que nos apasiona.

¿Cómo describiríais Madame Ayahuasca en una palabra?

A: A mí me gustaría que fuese ‘Confirmación’. Que dentro de un año lo viese así.

W: Yo diría que es un viaje a todas las caras de Taburete. Una fusión de estilos: toca las rancheras, toca el pop, hay una cumbia, rock n roll… Poner todo lo que nos gusta en un disco pero intentando mantener un hilo. Fusión, confirmación y viaje. Sí.

En otras entrevistas habéis contado que habéis tenido vuestra propia experiencia con la Ayahuasca. ¿El ‘viaje’ fue antes o después de tener en mente y componer el disco?

A: La idea fue antes. Pero el proceso después.

W: Sí, el proceso es largo. No es tomarse una copa. Es algo bastante fuerte. El tema se hizo primero y luego todos los miembros del grupo hicimos el ritual.

Vosotros mismos habéis admitido que este disco se ve un proceso de maduración. Así que he aquí la pregunta importante: ¿se han acabado las jodas?

A: ¡No hombre no! Que va. El disco habla de ‘joda’ también, habla de carnaval.

W: Pero había que dar un paso adelante, porque si no tienes riesgo de convertirte en una caricatura de todo lo que has hecho antes.

A: Pero como animado puede que el disco sea el que más.

W: Sí, es que eso es lo que nosotros queremos transmitir: fiesta, y durante hora y medio desinhibirse y pasárselo bien, disfrutar de los amigos, cantar las canciones.

En vuestro single, Madame Ayahuasca, se deja notar cierta nostalgia hacia vuestros inicios. Con todo lo que habéis vivido, ¿echáis de menos tocar en bares y ser desconocidos?

W: No (ambos se ríen). ¡No se echa de menos nada!

A: Tampoco hemos perdido lo de tocar en salas pequeñas. Esa sensación de tener al público cerquita no la hemos perdido.

Aunque (con el nuevo disco) podamos perder público por un lado lo ganamos por otro. Tienes que hacer lo que a ti te salga, con lo que estés contento.

Vosotros mismos habéis dicho que este disco es un poco más diferente, que habéis arriesgado. ¿Cómo de libres os sentís a la hora de componer? ¿Cuánto de influenciados estáis por el público que os habéis formado?

A: Hay que estarlo 0.

W: Inconscientemente, algo afecta. Pero yo creo que en este disco hemos arriesgado. Nosotros tenemos un público muy variado, incluido público de niños pequeños que van con sus padres a los conciertos y cantan Sirenas. Y tú dices, ¿les va a gustar Madame Ayahuasca? Pues probablemente no. Pero aunque podamos perder público por un lado lo ganamos por otro. Tienes que hacer lo que a ti te salga, con lo que estés contento.

A: Nosotros no estamos haciendo canciones de un estilo por ganar público. Son las canciones que le salen a Guillermo, alguna a mí. No estamos haciendo música para que nos escuche la gente, estamos haciendo la música que nos gusta.

Aunque que os escuche la gente también está muy bien…

W: Hombre, ¡es que si no no hay nada que hacer!

Y dentro del cambio que ha sido este disco, vosotros decís que sigue estando la esencia de Taburete. ¿Cuál es esa esencia? Ese sello distintivo que encontraremos en todos los discos.

A: Pegadizo.

W: Melodías pegadizas y letras incomprensibles.

Vosotros, además de artistas, sois emprendedores: tenéis vuestra propia línea de camisetas, recientemente habéis montado vuestro propio festival. ¿Creéis que los grupos ya no se pueden dedicar únicamente a hacer música?

W: El artista se tiene que centrar en hacer canciones. Y tiene que tener un grupo a su alrededor que le dé importancia a todo lo va a parte de la música, porque hay mucho detrás. Nosotros tenemos la suerte de tener un grupo de amigos con los que decidimos las cosas. Si tú estás en una gran discográfica pero eres un número más no le van a dedicar las mismas ganas, la misma innovación, el querer hacer cosas nuevas. Porque eres uno más.

A: Nosotros llevamos un control de todo. Tenemos las ideas y el equipo se encarga de ponerlas en marcha, porque al final ellos también lo sienten como suyo. Gracias a ellos todo se hace realidad.

Antes, cuando no teníamos tanta experiencia, todo eran sorpresas para arriba. Ahora hay (o puede haber) más sorpresas hacia abajo.

Echando la vista atrás, ¿cuál fue el primer momento en el que os disteis cuenta del alcance que estaba teniendo vuestra música?

W: Yo creo que, más que en el Palacio, fue en nuestro concierto en La Riviera. El paso de la nada a llenar la sala fue el más impactante. El del Palacio fue un concierto súper tranquilo, todo salió bien.

A: Es verdad que no éramos conscientes de que íbamos a vender tantas entradas. Al principio íbamos a hacer solo pista y al final se dio que lo hicimos entero.

W: También es verdad que antes, cuando no teníamos tanta experiencia, todo eran sorpresas para arriba. Ahora hay (o puede haber) más sorpresas hacia abajo.

A: Tocamos madera.

El año pasado vosotros estuvisteis nominados en LOS40 Music Awards a la categoría Mejor Artista Revelación. De los nominados este año, ¿os decantáis por alguno?

A: Yo me quedo con Brisa y con Reyko. Pero vamos, que creo que van a ganar las chicas de OT.

W: Sí, eso está cantado. Yo me quedo con Maiko, me gustaron en directo.

¿Qué grupos actuales tenéis en vuestra lista de reproducción?

A: Estamos escuchando mucho Rubén Pozo.

W: El último disco de El Canijo de Jerez. El último de Izal también me ha encantado. Y el de Vetusta Morla.

A: Y La M.O.D.A, aunque ya les hemos escuchado mucho. El de Vetusta para mí es el mejor de este año. ¡Y Sexy Zebras! Sobre todo en directo.

Rosalía se ha convertido en un icono, es increíble. Tengo ganas de ver si su disco cumplen las expectativas.

¿Y algún disco que os hayáis o queráis compraros que se haya lanzado recientemente?

A: Yo es que, siento decirlo, pero la verdad es que no compro discos. Si voy a algún concierto sí me lo compro. Pero mi ordenador no tiene para poner discos, ni mi coche tampoco. Es verdad que tenemos ganas de escuchar el de Rosalía. Y el de Eminem, he visto la portada y me llama la atención.

W: A mí me gustó mucho el primer disco de Rosalía, aunque no era nada comercial. Pero ahora, con todo lo que está haciendo, se ha convertido en un icono, es increíble. Tengo ganas de ver si se cumplen las expectativas. Ese me lo compraría.

L: ¿Cuál es vuestra canción favorita para tocar en directo?

Ambos: Mariposas.

Sobre los prejuicios ajenos ya os han preguntado mucho en otras entrevistas, pero ¿cuáles son los miedos o ideas preconcebidas sobre vosotros mismos de los que queréis deshaceros?

W: Al principio teníamos complejo de malos músicos. Nos pilló todo muy rápido, el paso de la nada al todo. Al principio yo decía: ‘Dios mío, ¡nos queda tanto!’

A: Al principio era ensayar y ensayar. Llegas a sitios grandes sonando muy a banda de garaje. El disco que viene demuestra que eso ha cambiado.

W: Ahora tenemos a un director musical que es también nuestro trompetista y nos puso las bases para sonar mejor, ordenarnos y aprender.

¿Una canción que os gustaría haber hecho?

W: La quiero a morir. Y así alguna que pudiese colar como de Taburete: Guitarra Española, de Rubén Pozo.

A: Lady Writer, de Dire Straits.

¿Dónde no habéis tocado que estáis deseando tocar?

A: ¡Joy, que es mañana!

¿A qué artista o músico resucitaríais?

A: Freddie Mercury, me gustaría mucho verle en directo. O a Bob Marley.

W: Así como español y más cercano, a Migue, de Los Deliqüentes, era de mis grupos favoritos de pequeño.

A: ¡Y a Camarón!