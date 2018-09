Lo nuevo de Mariah Carey se presenta con GTFO

Mariah Carey tiene en marcha su nuevo proyecto discográfico que verá la luz antes de que termine el 2018 si no hay ningún retraso.

Algunos seguidores españoles de la solista tendrán la oportunidad de escucharlo en directo en el primer concierto en casi dos décadas que brindará la intérprete en nuestro país.

En teoría ese show es sólo para sus canciones navideñas (All I want for Christmas is you Tour) pero seguro que Mariah Carey le regala a sus seguidores algún avance de este disco como el que acaba de presentar GTFO. El clip ha sido dirigido por Sarah McColgan.

O sea Get the fuck out canción que asegura haber disfrutado: "Me lo pasé en grande grabando todo el disco y quería que la primera canción reflejara toda esa alegría".

Medias de rejilla, luces a medio gas y una copa de vino dan a este medio tiempo el caracter sensual que Mariah Carey siempre imprime a toda su música. ¡Dale al play!