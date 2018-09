¿Cuál es el momento más especial de un día de concierto?

El momento en el que pisas el escenario. Ahí está siempre el momento más especial. No sabes lo que va a pasar. Es un partido nuevo, un lugar nuevo, un público nuevo. Siempre te enfrentas a algo nuevo.

¿Cotilleas cómo está el recinto antes de salir de escena?

Sí, me pone super nervioso. No lo miro pero pregunto, ‘¿se ve lleno? ¿Cómo se ve la gente?’. Los días que no llenas también, porque hay días que llenas y días que no llenas. O si es un concierto en un pueblo, gratuito, es ‘¿ha venido gente o no?’ Te pones nervioso.

¿Tenéis algún ritual de grupo?

Sí, pero no lo podemos contar porque no es traspasable a una entrevista.

¿Cuáles son las exigencias de vuestro camerino?

Estar juntos, soy muy pesado con eso. 10 minutos antes. Los de mi banda molan un montón porque son super sociables todos pero siempre están por ahí charlando y es como no, diez minutos somos nosotros, que hay que trabajar y hay que concentrarse.

¿Qué entiendes como imprescindible para tu maleta?

Siempre llevo un libro, aunque no lo lea, pero siempre lo llevo. Es como una especie de salvavidas en un momento dado. Yo llevo siempre uno encima en la mochila, aunque no lo esté leyendo.

¿Hay música específica de gira?

Sí, hay grupos o canciones… hace unos años, recuerdo que entró un disco de El Kanka en la furgoneta y nos lo poníamos todo el rato. Concierto que íbamos, concierto que sonaba El Kanka y nos daba buen rollo, nos animaba, nos lo pasábamos pipa y se convirtió en recurrente en los conciertos.

¿Prenda fetiche para los conciertos?

Tengo, tengo. Si una chaqueta me gusta y ese concierto me gusta me la guardo para días especiales, y alguna camiseta o algo así. Se van quedando en el armario. Y si me sale mal algún concierto con alguna ropa, ya no me la vuelvo a poner. Pobre, se lleva esa camisa la culpa, pero es lo que hay.

¿Son viajes gastronómicos?

Sí, soy un gran experto para buscar lugares para comer bien en gira. He sido vegetariano muchos años pero ya no, por cuestiones que no vienen al caso, pero ya no y reconozco que se me dan bien buscar sitios de carreteras para comer y no son los típicos sitios de comer en medio de la carretera. Tengo mis trucos.