Con estas siete canciones tendrás una hora de música

Si Mozart levantase la cabeza seguro que no entendería por qué los productores musicales no dejan que sus artistas saquen canciones más largas de tres minutos. Él componía sinfonías de horas de duración. Vale, puede que los tiempos hayan cambiado y la manera de componer música también, pero un artista tiene que hacer lo que le apetezca. ¡Y si quiere crear un tema de diez minutos de duración pues lo hace! El arte es arte.

La última artista en hacerlo ha sido Lana Del Rey. Tras Mariners Apartment Complex, la estadounidense ha sacado el segundo single de su próximo disco: Venice Bitch. ¿Y cuánto dura? Nada más y nada menos que 9 minutos y 37 segundos.

De hecho, la artista ha reconocido en Beats 1 que cuando la mostró a la discográfica pensaban que se estaban quedando con ella. “Yo me quedé como, bueno, a finales de verano algunas personas solo quieren conducir durante diez minutos y perderse con la guitarra eléctrica”, contestó la artista.

¡Y bien que hizo! Al igual que Lana han sido muchos los artistas que han sacado canciones mucho más largas de lo que se esperaba. Por ejemplo, los chicos de Queen tuvieron muchas pegas para lanzar Bohemian Rhapsody debido a que era demasiado larga para pincharla en radio. ¡Menuda obra maestra nos hubiésemos perdido si le hubiesen hecho caso al productor!

También los Beatles sacaron un single que le tenías que dar la vuelta al vinilo para escucharlo entero. Sí, hablamos de los siete minutos que dura Hey Jude.

Prince con Purple Rain, Elton John con Funeral For a Friend o The Who con Won’t Get Fooled Again también han roto las normas y han lanzado canciones que superan los ocho minutos de duración. ¡Que no es poco!

Por supuesto, otra de las consecuencias de que estas canciones duren tanto es que sus videoclips pueden parecer películas. ¡Pero no nos importa!

Y es que, si una canción es buena y gusta, uno se queda hasta el final, ¿o no? En LOS40 hemos hecho una lista de siete canciones. ¡Sí, solo siete canciones! Con la que tendrás una hora de música. ¡No necesitas más!