Mala Rodríguez: “Mi historia no es diferente a la de cualquier mujer que siente que tiene que ser más fuerte, más lista, más todo”

La primera vez que oí hablar de Mala Rodríguez fue por mi amiga Ana. Ella me enseñó Tengo un trato, No van, La cocinera y me acercó a esta rapera andaluza subversiva que era lo único que necesitábamos escuchar con diecisiete años. Aquel verano de 2000 nos pulimos Lujo Ibérico, el primer gran disco de la Mala.

En aquel momento yo no podía imaginar que casi veinte años después tendría la oportunidad de entrevistar a alguien como ella: una de las artistas más valientes del panorama musical nacional y cuya trayectoria viene marcada por el coraje, la determinación y un estilo personalísimo. Y también por la intuición, por supuesto.

Hace unos meses, Gitanas marcaba su regreso musical. Una canción poderosa y oscura, un canto a la fortaleza que reivindica la sororidad entre mujeres y que es una carta de presentación perfecta de lo que está por llegar. Estos días, la andaluza acaba de lanzar Contigo junto al británico-jamaicano Stylo G, quizás su tema más amable y menos contestatario, pero sin duda, el mejor reflejo de sí misma ahora mismo.

Charlamos con Mala Rodríguez sobre su nuevo trabajo, sobre el éxito de sus recientes colaboraciones con Juan Magan y Beatriz Luengo, feminismo, artistas como Lola Índigo y su reciente cameo en Vis a Vis.

Pregunta: Acabas de estrenar Contigo junto a Stylo G. Una canción sensual, con una melodía muy chula... ¿Cómo te nace este tema?

Respuesta: Pues escuché la música en un estudio en el que estaba y me encantó, me parecía súper delicada. Había un fraseo de Stylo G grabado y dije: "Qué rollazo tiene. Quiero hacer algo con él". Así que me puse a escribir y planteé algunas ideas. Mmantuvimos esa conversación en este momento en el que te sientes tan vulnerable y tan frágil porque estás enamorado... Él con su acento, yo con el mío... creo que hemos hecho una canción súper original y además es como que te va meciendo. Es todo es acorde a esa emoción, tiene que ver con ese momento en el que sientes que todo es de color de rosa y hay como florecitas alrededor. En cuanto a la base musical, tiene que respetar la esencia de los versos, de las palabras. Es una hermosa manera de vestir la canción. Esos sonidos son súper sensuales y bonitos.

Videoclip de 'Contigo', dirigido por Marieta Petchanska.

P: A mí me fascina el cómo brotan las canciones, a partir de una idea o un sentimiento, hacia donde van... ¿Cómo es tu proceso compositivo? ¿Eres muy metódica a la hora de componer?

R: Yo no soy metódica para nada. La verdad es que eso que decía Picasso de que te pille trabajando... lo llevo bastante mal. Yo suelo estar cantando y cuando de repente no me olvido de una canción es cuando digo: "la voy a escribir, porque la canto mucho".

También me pasa que escucho una música y me inspira, otras veces es al revés, tengo una letra y estoy buscando el colchón musical. Compongo de distintas maneras; lo que sí me gusta es estar sola. Necesito estar sola para que me fluya. Tú simplemente eres un vehículo, tienes las palabras, tienes las ideas y tienes que estar disponible para que la inspiración brote.

P: El videoclip de Contigo es una delicia, la sucesión de planos, el empleo de tonos pastel... y ha sido dirigido por Marieta Petchanska. ¿Cómo lo concebisteis?

R: Nosotras pensamos que era un momento tan mágico... porque es el sentimiento puro de cuando te enamoras y se convierte en algo mágico. No había otra manera de verlo que con esos colores. Había que mostrarlo y las imágenes tenían que provocar delicadeza, belleza, algo ligero, pero profundo.

Nunca había hecho una canción como 'Contigo' y que me ocurra ahora es como: "chicas, hay esperanza". Yo me veía viviendo sola, con mis gatos, pero de repente aparece el amor

P: También ayuda a comunicar el estilismo, la vaporosidad de vuestra ropa.

R: Es divertida, con la ropa yo me siento como una flor y ellas también están muy bonitas. Queda juguetón, tiene sus puntos graciosos. Stylo G dijo: "yo no me veo cogiendo una flor", pero se prestó al juego y fue muy bonito. Yo estoy contenta, nunca había hecho una canción así y que me ocurra ahora es como: "chicas, hay esperanza". Yo me veía viviendo sola, con mis gatos, pero de repente aparece el amor.

P: En este sentido, Contigo es una canción autobiográfica.

R: Bueno, todas mis canciones lo son. No vas a escuchar ninguna canción que no tenga que ver con mis tripas.

P: Pero el caso de Gitanas es diferente. ¿Cómo surge esta canción?

R: Gitanas nace gracias a una señora chilena que me escribió contándome el caso de su hija, a la que había asesinado su pareja. Esta madre está luchando para que se reconozca el asesinato de género cuando el asesino es la pareja, porque en Chile solo se admite asesinato de género cuando se trata del marido. Es absurdo. Ella me escribía y me decía: "tienes que ayudarme, tienes que hacer que la gente escuche, por la memoria de mi hija, por Antonia". Y yo pensaba: "pero bueno, ¿qué puedo hacer yo?". Esto me hizo reflexionar. Hablé también con otras chicas, leímos libros, comentamos, y la verdad es que las cosas que han pasado este último año han sido muy buenas porque hemos salido a la calle, ha habido como una camaradería entre mujeres que era muy necesaria y yo creo que esta canción habla de eso.

Habla de cuestiones importantes para nosotras como que necesitamos nuestra independencia económica, no sentirnos avergonzadas con nuestros cuerpos, sean como sean, necesitamos tener más oportunidades, necesitamos estar más unidas... son una serie de cosas que había que decir, yo me sentía obligada a decirlas, y titularlo Gitanas tiene que ve con el homenaje particular que yo hago a las gitanas porque son las primeras feministas que he conocido. Es un abrazo inmenso a la mujer.

Vídeo de 'Gitanas'.

P: Esa camaradería, esa hermandad entre mujeres, se llama ahora 'sororidad', pero no es algo de lo que hablen muchas canciones...

R: Yo la siento con mi círculo de amigas. Hoy en día hay muchas artistas que lo están reflejando. A mí me gusta Lola Índigo, me parece que tiene mucha fuerza y ya se lo he dicho, me gusta mucho lo que están haciendo, me parece súper fresco y me parece que ella tiene las cosas muy claras y que ante todo es mujer. Yo cuando digo: "¿dónde están mis gitanas?", digo: "¿dónde están mis hermanas?".

P: Además de Contigo y Gitanas, tienes dos colaboraciones recientes que son la bomba, sobre todo Usted, junto a Juan Magan, que está en el 5 de la Lista de LOS40 y el lyric vídeo lleva más de 60 millones de visualizaciones... ¿Te imaginabas este éxito?

R: Es una locura. Yo la primera vez que escuché un tema mío en LOS40, fue con Lujo Ibérico, con la canción de Tambalea y no me lo podía creer y desde entonces, he hecho tantas cosas, he dado tantas vueltas, he experimentado tanto, he buscado... y nunca había tenido un éxito como este. Ha sido una sorpresa porque, imagínate, he escuchado muchas veces temas que me ha ha propuesto él y nunca nos habíamos decidido y cuando me enseñó esta canción sentí que tenía algo especial porque él tiene mucha energía y yo quería hacer algo distinto.

Y que la gente haya reaccionado así, con tanta alegría, sin prejuicios, me parece súper guapo. Ha sido un regalo hermoso para mí. Lo aprecio muchísimo.

Lyric vídeo de Usted, el gran éxito de Juan Magan y Mala Rodríguez esta temporada, con más de 60 millones de visualizaciones en Youtube.

P: ¿Cuándo surge esta colaboración? ¿Desde cuándo os conocéis? ¿Desde los Grammy Latinos?

R: No lo sé... no, desde hace más tiempo. Además, estamos en la misma compañía (Universal) y conozco su trabajo desde hace mucho. Sé que es un currante, que lleva trabajando mucho tiempo y por eso hoy se le considera el rey del electrolatino. Además, es una bellísima persona, estuvo apoyándome cuando fui a actuar a Santo Domingo y ahí ya decidimos que teníamos que hacer algo.

Hay gente que quiere que no crezca, que me quede ahí, haciendo siempre lo mismo... pero mis verdaderos fans entienden que yo siempre voy a estar buscando y experimentando

P: ¿Cómo han visto tus seguidores vuestra colaboración? Sobre todo teniendo en cuenta el tipo de música que él hace.

R: Yo tengo seguidores de todo tipo, pero es cierto que mucha gente es súper nostálgica conmigo, que solo quiere recordar canciones como Tengo un trato. Hay gente a la que no le gusta que haga intrusiones en sonidos pop o más globales. Quiere que siempre mantenga el mismo estilo, pero yo creo que mi esencia es siempre la misma y si por algo me caracterizo es porque tengo estilo propio. Haga lo que haga tengo mi sello, pero hay gente que quiere que no crezca, que me quede ahí, haciendo siempre lo mismo... Mis verdaderos fans entienden que siempre voy a estar buscando y experimentando. Además, yo no me siento incómoda nunca. Puedo estar colaborando con Romeo Santos o con Antonio Carmona que siempre soy yo.

P: ¿Y qué tal fue trabajar con Beatriz Luengo en Caprichosa?

R: Beatriz es una luchadora. Es tan respetuosa, tan atenta... y que pensara en mí para hacer esta canción tan bonita, con tanto rollo, es increíble. Nosotras somos amigas desde hace tiempo. Con ella me pasó como con Magan, que habíamos hablado de colaborar, pero nunca había surgido. Y de repente, este año ha ido saliendo todo.

P: Aún no has sacado el disco, pero no has parado y has estado dando conciertos estos meses de verano... ¿Te deja tiempo la gira para ultimar el disco?

R: Si, sí, estoy haciendo sesiones de grabación en Los Ángeles (Estados Unidos), México y España. Cada cierto tiempo me meto en el estudio de forma intensiva. Para este disco estoy trabajando con un equipo de gente de todo el mundo. Está siendo muy bonito y muy interesante porque todos tienen algo que aportar y yo estoy disfrutando mucho. Estamos haciendo algo verdaderamente especial.

P: El día 22 tienes un concierto en Lugo y en octubre te marchas a Puerto Rico, México... Tienes una relación muy bonita con Latinoamérica... ¿Qué sientes cuando vas allí?

R: Es que son muchos años. Yo me he criado con un tío mío que es colombiano y he apreciado mucho esa música desde bien temprano. Mi madre siempre ha sido fan de la música de cantautores latinoamericanos. Yo amo la música de allí, así que para mí desde el primer momento ha sido un regalo poder ir allí. Llevo visitando Latinoamérica diez años y he visto cómo ha ido evolucionando la escena en México, Chile, Argentina... y el público es maravilloso. Además, tengo grandísimas amigas gracias a estos viajes, de hecho, ahora cuando vaya a Puerto Rico, veré a una de mis mejores amigas, que es boricua.

/ Imagen: Alberto von Stokkum

P: Tras la publicación de Bruja y la gira te tomaste tiempo para descansar...

R: En realidad, cuando ya había arrancado el proceso de un nuevo álbum, lo que hice fue pararlo todo porque fui madre. Tuve una niña y me he tomado un tiempo para cuidar de ella , y la verdad es que ha sido perfecto porque todo lo que me ha traído han sido cosas buenas. La verdad es que me alegro de haber detenido ese proceso y de haberle dedicado el cariño. Siempre voy a guardar una parcela para mi creatividad porque soy artista y me lo debo, pero es un privilegio el haber podido tomarme mi tiempo para cuidar de la bebé.

P: ¿Y cómo harás ahora con la gira?

R: La verdad es que tengo un apoyo en casa tremendo, así que todo fenomenal.

P: Llevas 20 años dedicada a la música y en este tiempo las cosas han cambiado mucho. Han surgido nuevos estilos musicales, la forma de escuchar la música, de hacerla... ¿Cómo ves ahora la escena musical nacional?

Mala Rodríguez, junto a la actriz Alba Flores, en una imagen de la nueva temporada de Vis a Vis. / Instagram @malarodriguez

R: Guau... pues creo que de unos años para acá ha habido una explosión tremenda en cuanto a la calidad del sonido, las producciones son tremendas, hacía falta que subiera el nivel en este aspecto. Además, hoy en día la gente tiene menos prejuicios, el público está mucho más abierto, se escucha música más variada, música de todo el mundo, se comparte todo... a mi me encanta todo lo que está pasando ahora.

P: Eres un referente en el rap femenino de nuestro país. ¿Cómo ha sido hacerse un hueco en un género dominado tradicionalmente por hombres?

R: Yo creo que mi historia no es diferente a la de cualquier mujer que siente que tiene que ser más fuerte, más lista, más todo.

P: Entonces, ¿has sufrido el machismo en la industria musical o al menos un trato condescendendiente por ser mujer?

R: Esos comentarios siempre están ahí, pero está bien, no pasa nada, eso para mí son migajas, son picaduras de mosquito.

P: Yo la verdad es que me cuidaría mucho de meterme contigo... Para ir terminando quería preguntarte por Vis a Vis. Tienes un cameo en la nueva temporada de la serie. ¿Qué nos puedes contar de tu papel?

R: Es confidencial. No puedo decirte nada, solamente que ha sido un honor porque soy fan y me ha encantado trabajar con ellas.

P: ¿Ha sido tu primera vez como actriz? ¿Qué tal la experiencia?

R: No, ya había hecho cosillas. La verdad es que es divertido. La experiencia con las chicas ha sido muy chula y me lo he pasado súper bien. Cuando me llamó Najwa no me lo podía creer. Yo estaba en plan: "¿qué, en serio?". Fue muy emocionante, sobre todo el momento en que me llamó. Sabes que hay dias en los que estás más sensible... pues ese día la llamada de Najwa fue algo tan bonito, además significa mucho que nos apoyemos entre nosotras.