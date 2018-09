Camila Cabello canta ‘La Bikina’ junto a sus padres

A pesar de que Camila Cabello postule al trono de nueva princesa del pop, la artista de 21 años se ha criado en una casa latina. ¿Y qué se escuchaba en su casa? Pues desde Alejandro Sanz –del que ha reconocido ser una absoluta fan- hasta David Bisbal –con el que pudo cantar Bulería en su concierto de Madrid-.

Por supuesto, Camila también es fan de Luis Miguel. Bueno, ¿y quién no? La artista acudió recientemente a uno de sus conciertos donde, por supuesto, lo dio todo.

De hecho, en Facebook circula un vídeo en el que podemos verla cantar a pleno pulmón una de las canciones más emblemáticas de Luis Miguel (que no de Ana Guerra): La Bikina.

Altanera, preciosa y orgullosa, la intérprete de Havana acudió al show que Luis Miguel ofreció en Las Vegas y que forma parte de su gira La fiesta del Mariahi.

camila viendo a luis miguel con su familia y cantando la bikina nO CAMBIO A ESTA FAMILIA POR NADA pic.twitter.com/1ugbWoDCyM — eriKa (@inspiredkarla) 17 de septiembre de 2018

Por supuesto, Camila no acudió sola. La cantante fue acompañada de las personas que le han inculcado toda esta cultura musical: sus padres. De hecho, su madre debe ser muy fan porque la vemos dándolo todo con este clásico de la música latina.

Camila, cinco nominaciones en los AMA's

No hay duda de que este ha sido el año de Camila Cabello. Gracias a su disco debut y a sus singles Havana o Never Be The Same, la carrera en solitario de la cantante no podía haber empezado de mejor manera.

Tan bien le ha ido que la semana pasada la nominaron a cinco categorías en los AMA’s. De la emoción, Cabello prometió que si votaban por ella se comería diez cubos de pollo frito. ¡Eso sí que sería toda una proeza y no ser la artista femenina más escuchada de las plataformas de streaming!