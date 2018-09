Agoney se va de gira por España

Era lo que todos estaban esperando. Agoney ha anunciado las ciudades que visitará durante su gira por España, y atengo porque no querrás perdértelo.

Según ha informado el extriunfito en sus redes sociales, pisará los escenarios de Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. Eso sí, aún debemos esperar para conocer las fechas. Y es que han sido los seguidores del cantante los que han decidido los lugares que visitará para ofrecer su música en directo. Lo han hecho a través de Show On Demand, una plataforma que permite solicitar conciertos y votar la ciudad que quieres que visite tu cantante favorito.

El de Adeje comenzó a calentar motores horas antes de publicar el cartel oficial de la gira. Lo hizo compartiendo un divertido vídeo que contenía el mensaje de "En un ratito voy a anunciar las fechas de los conciertos". Y ¡boom! Sus seguidores enloquecieron.

Ellos piden y él obedece. Los madrileños, barceloneses, valencianos y maños podrán disfrutar de Quizás en directo. Este primer sencillo del tinerfeño llegó el pasado 30 de agosto acompañado de un videoclip que ya alcanza los más de 2 millones de reproducciones.

Agoney no es el único exconcursante de OT 2017 que ofrecerá su música en directo. También lo harán Lola Índigo, Cepeda, Miriam Rodríguez y Roi.

Ahora el tinerfeño ha encontrado una nueva oportunidad de demostrar que su talento no pasó por la academia en vano. Así que si no quieres perdértelo, hazte con tu entrada a partir del 20 de septiembre a las 12:00 horas en Show On Demand. ¡A por ella!