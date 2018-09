Mario Vaquerizo aclara lo de ‘Mari, la cochina’ en Masterchef Celebrity

Masterchef Celebrity sigue su andadura en televisión y nos sigue dejando grandes momentos. Esta semana, uno de los más destacados fue el mareo de Carmen Lomana que tuvo que tumbarse en el suelo. “Yo me preocupé por ella porque lo pasó muy mal, muy mal, muy mal. Todo lo que veis ahí es real”, aclaró Mario Vaquerizo en su paso por YU.

Y es que, por mucho que Dani Mateo bromeara sobre el cansancio que le debe producir a Lomana trabajar un poco, Mario la defendió. Ella no cocinaba, pero él, tampoco. “Yo me someto a la disciplina de este concurso para aprender a hacer una cosa más. Igual que sé limpiar, igual que sé cantar… ahora sé cocinar y estoy encantado”, explicó.

Y ahí no quedó la cosa porque aclaró de dónde sale ese mote de ‘Mari, la cochina’ que le han puesto a María Castro. “Esa es una broma que hay entre los jueces y el equipo porque ella sabe mucho de cocina pero, cuando terminas, tienes que limpiar y, a veces, no te da tiempo”, aclaró. Y añadió que Jordi (Cruz) también le puso un mote a él: ‘Caballito ganador’.

Y metidos en harina de otro costal, Mario Vaquerizo admitió que le gusta la canción Wolves de Selena Gómez, algo impensable en él. Pero había una explicación. “El problema que yo tengo con estas nuevas generaciones del pop, sean Selena, sean Taylor Swift, es que me parece que todas son iguales, no las distingo. Pero he escuchado esa canción y no sabía que la cantaba Selena, es bonita y me ha gustado”, claro que para que no quedasen dudas, añadió, “lo mismo mañana la escucho y ya no me gusta”.

Lo que sí le gusta, tanto a él como a su mujer, es American Horror Story, que en estos momentos es su serie favorita aunque no se ha llevado ningún Emmy. Aunque, para consuelo de Alaska, sí lo ha hecho Darren Criss por American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, que se incorpora al elenco de su serie favorita.

“Las series son el nuevo cine. Antes las actrices que sólo querían hacer cine, ahora quieren hacer televisión”, confesó Mario. Está claro que sabe más de eso que de tipos de personalidad.