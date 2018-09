Berta Vázquez nunca pudo, por carambolas del destino, dedicarse a la música. Lo intentó participando en audiciones de algunos talent shows pero la vida tenía otro camino preparado: el de la interpretación.

Así que ahora, cuando pone voz a uno de los personajes de Smallfoot, es su oportunidad para demostrar que sabe cantar. Y muy bien, además.

Con todo el arrojo del que ha hecho gala en sus trabajos (Vis a vis), la actriz pone la voz a Meechee en la película de Smallfoot y cantará la canción Wonderful Life. En la versión original este privilegio recayó en Zendaya.

Berta Vázquez, cantante por sorpresa

La banda sonora estará llena de grandes temazos del imaginario pop pues, como ya adelantamos, será Niall Horan quien cante Finally Free, tema central de la película. El Chojín interpretará Let it Lie y James Corden una versión popera de Under Pressure.

Smallfoot se estrena en los cines de toda España el 11 de octubre.