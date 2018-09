Adele: “Gracias por existir”

Adele está en un momento de bajo perfil trabajando en lo que será su próximo disco del que todavía no tenemos mucha noticia. Pero mientras, va dejando claro en redes sociales, cuáles son las mujeres que son importantes en su vida, tanto en lo personal como en lo profesional.

Las tres últimas fotos de su Instagram van dirigidas a tres mujeres a las que admira mucho y que han marcado tanto su vida como su forma de entender la música.

La última ha sido Lauryn Hill que se encuentra celebrando una gira que celebra los 20 años de su único álbum de gran éxito: Miss Education of Lauryn Hill. Un álbum que supuso un antes y un después en la vida y la carrera de la cantante.

El antes estaba marcado por The Fugees, el grupo que formó con Wyclef Jean y Pras Michel de los que seguro que has escuchado alguna vez la versión que hicieron de Killing me softly que les dio muchas alegrías.

Por aquel entonces, Wyclef y Lauryn mantenían una relación personal que, al romperse, hizo imposible que la lucha de egos que había en el grupo pudiera mantenerlo unido. Se separaron y ella continuó por su cuenta junto a Rohan, uno de los hijos de Bob Marley, con el que acabó teniendo 5 hijos.

Mucho de esta historia personal se reflejaba en ese disco que marcó la mayor inflexión de su vida. Lo publicó en 1998, se vendieron más de 20 millones de ejemplares, obtuvo 10 nominaciones en los Grammy de los que acabó ganando 5 que la convirtieron en la primera mujer en conseguir tantos premios en una misma noche. Eso sí, luego fue imposible superar aquel éxito.

Y entre sus grandes admiradoras está Adele que, ha acudido a uno de sus conciertos de 20º aniversario.

“Vi a Lauryn Hill en 199 en el Brixton Academy cuando tenía solo 10 años”, empieza relatando en redes, “esta noche la he visto en el Hollywood Bowl. ¡Acabo de cumplir 30 años! Qué mujer, qué disco, con mucha diferencia Miseducation es mi disco favorito de todos los tiempos. Qué honesta representación de la vida y del amor, con la que siento que me puedo identificar, si bien sé que hay elementos y un nivel que nunca podré igualar. Ms Lauryn Hill estaba en forma en todos los sentidos posibles. Gracias por hacer el disco de una vida, gracias por la sabiduría, gracias por existir, feliz aniversario”.

Cuestión de mujeres

No sólo Lauryn Hill ha hecho romper el silencio en redes de Adele. Unas semanas antes lo hizo Aretha Franklin. Tras su fallecimiento, la británica quiso expresar sus condolencias.

“No recuerdo un día de mi vida sin la voz y la música de Aretha Franklin llenando mi corazón de tanta alegría y tristeza. Absolutamente desconsolada, se fue, qué mujer. Gracias por todo, las melodías y los movimientos 💔”, escribía.

Y es que si hay una mujer que entiende lo que es la sororidad es ella. Ya lo demostró cuando le dedicó uno de sus premios a Beyoncé a la que consideraba ganadora.

Y no sólo las grandes estrellas marcan su vida, también las mujeres anónimas que han estado a su lado siempre. “Esta es mi mejor amiga”, nos presentó en Instagram.

“Tuvo a mi hermoso ahijado hace 6 meses y fue el mayor desafío de su vida, en más de un sentido. Ha escrito la pieza más íntima, ingeniosa, desgarradora y articulada sobre su experiencia de convertirse en una nueva mamá y ser diagnosticada con psicosis posparto. Mamas habla de cómo te sientes en esos momentos y en algunos casos podría salvarte la vida o la de otra persona”, añadía.