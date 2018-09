Super Bowl: ¿Será cosa de Maroon 5?

En Estados Unidos el fútbol americano es seguido por millones de personas y su final de liga es uno de los acontecimientos de esos que paralizan el país. De ahí, que las empresas paguen millonadas por tener un anuncio durante la retransmisión y que se especule tanto sobre qué gran estrella amenizará el descanso del partido: la Super Bowl.

Billboard asegura que tiene una fuente que le ha confirmado que en la Super Bowl de 2019, que se celebrará en Atlanta el próximo 3 de febrero, será Maroon 5, el grupo elegido para que monte su espectáculo.

Desde luego, al grupo de Adam Levine no le faltan éxitos que encandilen a una audiencia dispar y millonaria. No estaría mal escuchar temas como Moves like Jagger, Sugar, This love o One more night. Sin olvidarnos, por supuesto, de su último Girls like you que sigue ocupando el podio de los más vendidos en Norteamérica.

Maroon 5 tomaría el testigo de Justin Timberlake que el año pasado tuvo que lidiar con la polémica de haber utilizado un holograma de Prince sin permiso de la familia. Antes que él, Lady Gaga, Coldplay, Katy Perry, Bruno Mars o Beyoncé ocuparon el campo de juego para montar un show a lo grande.

Justin Timberlake en la Super Bowl 2018 / Christopher Polk / Getty Images

Son pocos minutos pero se crea mucha expectación ante lo que los artistas pueden ofrecer en ese tiempo. Sorpresas y una puesta en escena sin igual son protagonistas de este descanso en el que, además, los protagonistas, suelen recurrir a invitados inesperados. En esta ocasión se barajan los nombres de Travis Scott y Cardi B.

Pero que conste que no podemos dar nada por confirmado porque la NFL ha mandado un comunicado q en el que asegura que no hay nada seguro todavía. “Es una tradición en torno a la Super Bowl especular sobre los artistas del show del descanso. Continuamos trabajando con Pepsi (patrocinador del concierto) en nuestros planes, pero no tenemos nada que anunciar sobre lo que será otro espectáculo épico”, transmitía.

Así que, hasta que no haya nada oficial no podemos darlo por seguro. Recordemos que también ha salido a relucir el nombre de Rihanna.