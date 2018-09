Ed Sheeran viene de gira a España con ‘Divide’

Todavía estamos hiperventilando con la noticia: ¡Ed Sheeran viene a España de gira! La mega estrella mundial ha anunciado este miércoles nuevas fechas de su gira mundial y sí, habrá parada en nuestro país.

De hecho, el bueno de Ed dará hasta dos conciertos en España: estará el 7 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona y el 11 en el Wanda Metropolitano de Madrid. Vamos, que tenemos dos oportunidades para verle.

Además de las dos fechas en España, Sheeran ha confirmado 25 nuevas fechas en una decena de países diferentes. Todos en ellos en Europa. ¿La última parada? Reino Unido de nuevo en agosto. Nada mejor que acabar en casa.

El pelirrojo, que se encuentra actualmente recorriéndose Norteamérica con su gira Divide, es uno de los artistas más demandados en directo. Este verano, solo en los conciertos que ha dado en Reino Unido ha actuado frente a más de 1,1 millón de personas. ¡Casi nada!

El artista, que ha vendido más de 15 millones de discos y que es creador de algunos de los mayores éxitos pop del siglo XXI (Shape Of You, Perfect o Thinking Out Loud) ha ganado todo tipo de premios musicales: 4 Premios Grammy, 6 Billboards, 5 Brits y, por supuesto, los dos 40 Music Awards que se llevó el año pasado. ¡Cómo para no emocionarse por verlo cantar en directo!

Habrá que esperar hasta el próximo jueves 27 de septiembre para poder comprar las entradas. Estaremos atentos. Todo sea por cantar a pleno pulmón Happier.