Antílopez para principiantes

Este miércoles volvió a empezar Operación Triunfo con su esperadísima gala cero. A pesar de que todavía a muchos no nos había dado tiempo a asimilar a los dieciséis concursantes de la anterior edición (Amaia, la ganadora, aún no ha sacado ni single), TVE española no ha perdido el tiempo y ha dado el pistoletazo de salida a una nueva generación de talentos. Porque sí, este año el nivel de la academia está por las nubes.

Si el año pasado en la gala cero, los concursantes apostaron por canciones comerciales y que sonaban en la pista de baile (Ana Guerra cantando Cómo te Atreves de Morat o Aitana entonando Bang Bang de Ariana Grande), en esta edición –quizá por el efecto indie de la anterior- los nuevos triunfitos han apostado por grupos menos conocidos. ¡Y qué lujo!

Cuál fue mi sorpresa al ver que uno de los concursantes, Miki, escogía un tema de Antílopez. Porque sí, los jóvenes escuchan otras cosas más allá del reguetón y del trap.

Uno de los concursantes de OT interpretó 'Prefiero' de Antílopez

Si en la edición anterior, Amaia les descubrió a muchos el fabuloso talento que tiene el Kanka, esta vez Miki ha podido hacerlo con Antilópez. Pero, ¿quiénes son ellos? Se trata de un dúo que lleva desde 2007 dando que hablar. Uniendo música con monólogos, José Félix López y Miguel Ángel Márquez describen su estilo como “Chiripop Absurdo Depresivo con Catarsis Tragicómica”. Con esta descripción ya os podéis hacer una idea de cómo son estos onubenses. ¿O no?

Pero estos chicos no son nuevos en el mundo del entretenimiento. ¡Para nada! Con cuatro álbumes de estudio, Antilópez llevan años haciendo bailar y reír encima de los escenarios. Es más, acaban de lanzar su nuevo trabajo: Dibujo Libre.

Además, sus letras también están llenas de críticas sociales a la sociedad española. Basta con escuchar su tema Hijos de España para comprobarlo. Un tema que, a ritmo de bulería, dice verdades como puños: “España fiesta de presos, de ricos con depresiones, de pobres con sobrepeso, de niños sin ilusiones”.

'Hijos de España', una realidad de Antílopez muy musical

Además, sus letras están llenas de costumbrismo de nuestro país. Sin ir más lejos, La Gatita Presumida –una de sus canciones más populares- habla de una cajera que decide romper con su rutina saliendo a bailar una noche. Y es que los chicos de Antilopez son unos expertos en contar historias. De hecho, las mejores canciones de sus conciertos son aquellas que cuentan una historia, porque se meten de lleno en el papel. Vamos, que son unos artistas.

Así suena 'Gatita Presumida'

Aunque en la gala cero de OT hayan sido muchos los que hayan descubierto a Antilópez, este dúo ha estado muy presente en los medios: de hecho han aparecido en El Hormiguero de Antena 3 o en La Vida Moderna de Cadena Ser.

Si aún no los has escuchado y sigues la carrera de cantautores como el Kanka, dales una oportunidad. No pierdes nada por ello, ¿no?