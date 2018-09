Ya os los presentamos, y lo que quizás te cueste creer es que son españoles. Santi Isla, Martín Mosquera, Dani Ferrandis y Dani Núñez dan vida a Chelsea Boots, un grupo que comenzó su carrera en 2014. Tras varios años creando nueva música, estos chicos llegan con su primer y tan esperado álbum: Guilty Pleasure.

Si eres un amante del rock de finales de los 70 y principios de los 80, este es tu nuevo disco favorito. Y no solo eso, sino que no te faltará material para disfrutarlo, ya que está compuesto por 13 canciones. Eso sí, todas en inglés, “porque pueden”, tal y como nos han confesado en una entrevista.

Baladas que te dan ganas de encender tu vela favorita y bailar al son de sus ritmos en tu habitación y temas con los que no podrás parar de moverte. Ante este amplio repertorio de canciones, destacan Dreams Die On The Road, Guilty Pleasure, Love On Me y Pretty Stranger. Todos y cada uno de ellos, por separado, relatan una historia distinta con una gran variedad de ritmos.

“Hay una parte importante de raíces en los clásicos del pop y del rock, pero también bastante más del siglo XXI de lo que puede parecer a primera vista”, explican.

Dreams Die On The Road te da la bienvenida

Es el primer tema que aparece en la lista de canciones de Guilty Pleasure. Y no solo eso, sino que también es su single. Los acordes de la guitarra no consiguen salir de tu mente. La melodía que producen estos sonidos junto a la voz de Santi Isla nos recuerdan al ritmo de los nuevos Arctic Monkeys.

Chelsea Boots viaja en el tiempo para regalarnos 'Guilty Pleasure', su primer álbum

Chelsea Boots te da la bienvenida a su primer disco con este tema cargado de sonidos del pop/rock clásico de los 80. Su letra hace referencia a la vida de las bandas que marchan a cumplir con sus obligaciones de agenda, escaseando el tiempo con el que cuentan para encontrarse con su amor.

Love On Me, la sorpresa

Cuando Chelsea Boots defienden la diversidad de géneros musicales no lo hacen en vano. Love On Me, el tercer single del álbum, “es de los temas más marcianos que hay pululando por las redes ahora mismo”, según el grupo. Con él, han querido mezclar “dos cosas absolutamente antitéticas: la música urbana de inspiración latina y el garaje más sucio”.

Este tema hace referencia a ese estilo del Siglo XXI del que nos habla la banda, convirtiéndose en la verdadera sorpresa de Guilty Pleasure.

Chelsea Boots viaja en el tiempo para regalarnos 'Guilty Pleasure', su primer álbum

Pretty Stranger, un poco de Kanye West y Bowie

Solo con escuchar los primeros acordes del tema, te viene a la mente el rayo dibujado sobre un rostro blanquecino y pelirrojo. David Bowie tiene que ver, y mucho, en el número 9 de Guilty Pleasure.

Pero no solo encontramos influencias de la leyenda británica, sino también del rapero Kanye West, o al menos es lo que nos ha confesado el grupo. ¿Alguna vez encontrarías a Bowie y Kanye en tus oídos al mismo tiempo? Chelsea Boots puede hacerlo realidad.

Chelsea Boots / Universal Music

Guilty Pleasure llega con una gran variedad de estilos y épocas, revocándonos a la música pop/rock de los 80, lo underground y los ritmos latinos urbanos del siglo XXI. Porque solo ellos pueden llevarnos a Queen, David Bowie y Kanye West.

“Guilty Pleasure es un disco de un tiempo en el que el reggaetón y el rock conviven en las playlists.”

Este disco llega tras varios años de trabajo, pues han querido “ser cautos y esperar hasta que alcanzasen la madurez suficiente para estar a la altura”. Y lo han hecho con la ayuda de los productores Ramiro Nieto y Martí Perarnau junto a Santos Berrocal y Ángel Luján.

Ahora que ha nacido su primer gran trabajo, Guilty Pleasure les ha abierto un camino lleno de conciertos en directo para presentarlo. Y otra cosa no, pero, como ellos mismos confiesan, van “con ilusión y muchas ganas”. Si aún no lo has escuchado, ya puedes hacerte con él en las plataformas digitales y en físico.