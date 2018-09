Paulina Rubio: “Se debe ser suave y sutil, si se puede y si no, mazo”

Deseo, así se llama lo nuevo de Paulina Rubio que ha hecho que Suave y sutil esté sonando a tope todos estos días en nuestro país. Este huracán mexicano tiene previsto quedarse una temporada por aquí y es que, además de nuevo trabajo tiene un sillón en La voz como coach.

Como diría Dani Mateo es una persona que mola mucho y, lo bueno es que ya sabemos cómo lo logra: “Tomando tabasco y tequila”. Y es que tira de la tierra y sus licores, pero que nadie se equivoque. “El tequila no lo tomo en la mañana pero si voy festejar un cumple me tomo un tequila. Tampoco voy con el tequila desde las 7 de la mañana y si sí, será para el bien de todos”, explicaba a su paso por YU.

Su nuevo single es Suave y sutil, una canción que le ha compuesto Xabi SanMartín de La oreja de Van Gogh. “Hace canciones muy cinematográficas y literales. Me encanta el Xabi y esta canción tiene mucho que ver con aburrirte del cuento”, afirmaba, “se debe ser suave y sutil si se puede y si no, mazo”.

Asegura que este disco que está presentando es muy ecléctico pero reivindica, ante todo, el pop. “Zapatero a tus zapatos”, destacaba, “claro que puedo hacer colaboraciones. Me encanta trabajar con Nacho, la criatura bebé. Pero tengo más sorpresas en este disco. Tengo canciones de Xabi SanMartín, tengo colaboraciones con Juan Magan, tengo los productores, Mauricio y Andrés…”.

Variedad pero manteniendo la esencia, “independientemente de lo urbano, también queremos pop, también queremos rock y nos vamos aclimatando a lo que haya. Me gustan los obstáculos para saltarlos”, aseguraba. “Cuando grabé Mi nuevo vicio era una rumba colombiana pero cuando Mauricio y Andrés producen el álbum tratamos de que sea la Paulina más pop. Yo no creo en los géneros. La música es universal”.

La mexicana reivindica autenticidad y está claro que de eso tiene y mucho.

Chica televisiva

Hasta ahora no habíamos visto a Paulina Rubio trabajando en un programa de televisión en España. Aunque eso no significa que no tenga tablas. Ha sido jurado en Factor X con Simon Cowell y también coach en La Voz México.

Ahora lo será en España en la nueva edición de La Voz que se traslada a Antena3. Y aunque ella reconoce que “a mí la tele me aburre, prefiero ver la luna, ver a los amigos o hacer una canción”, lo cierto es que hay muchas ganas de verla en pantalla.

Les ha confesado a Dani Mateo y a Iggy Rubin que ella lo que le pide a los concursantes es que “tengan muchas ganas y no le tengan miedo al público. Hay veces que le tienen miedo al público y se pierden en la lucha de no tener miedo. Un artista que quiere ser artista y le tiene miedo al escenario… hay que quitarle ese miedo”.

Insiste en que lo importante es que crean en ellos mismos y asegura que es una coach buena. “No soy de esos que te van a atacar y van en plan ‘no vuelvas para nunca, te odio’. Yo soy una coach constructiva. Si te veo que no estás preparado, te digo, ‘hoy no te veo preparado’. No te voy a decir vete a tu casa y mete la cabeza como un avestruz. No me gusta cortar alas, me gusta dar alas para que vueles alto y lejos”, aseguraba.