Los Morancos vuelven a ser virales gracias al ‘Malamente’ de Rosalía

Si hablamos de política, uno de los temas estrella es el de los másteres de dirigentes como la ex presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; el presidente del PP, Pablo Casado o la ex ministra de sanidad, Carmen Montón que han puesto en duda su credibilidad.

Eso no solo ha indignado a los que tienen el mismo título y están viendo como su prestigio se desmorona pese al esfuerzo que les haya supuesto cursarlo. No, eso ha indignado a toda una sociedad que no para de ver corrupción de todo tipo entre los dirigentes que deberían dar ejemplo.

Entre los que están hasta el gorro de tanta desfachatez están Los Morancos que suelen tomarse la vida con mucho humor pero sin dejar de expresar lo que verdaderamente sienten.

Últimamente han encontrado una fórmula muy efectista para hacerlo a través de la música. Se han especializado en fichar canciones del momento que todo el mundo ha escuchado, vamos, canciones que lo están petando y cambiarles la letra para lanzar su mensaje crítico.

Tras hablar del chalet de Pablo Iglesias al ritmo de Mayores de Becky G, ahora le ha tocado el turno a los másteres al ritmo de Malamente de Rosalía.

Sin duda se ha convertido en uno de los temas del momento y no hay más que ver la lista de nominaciones de los Grammy Latinos para darse cuenta de que la repercusión de la cantante flamenca ha traspasado fronteras y se está coronando con un aura de prestigio que va a dar mucho que hablar en los próximos meses.