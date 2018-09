Tras el éxito de Call me by your name y Lady Bird, dos joyas que nos dieron a conocer a Timothée Chalamet, el actor da la vuelta a toda su carrera y protagoniza ahora Beautiful Boy, dirigida por Felix Van Groeningen.

En esta ocasión, como ya pudimos ver con su primer tráiler, el actor encarna a un joven adicto a las drogas que hace desesperar a su padre a quien en esta ocasión interpreta Steve Carell.

La película ya ha sido loada por los críticos quienes destacan las interpretaciones de Chalamet y Carell y hasta apuestan por un Oscar para algunos de los dos.

Beautiful Boy: Timothée Chalamet se enfrenta a la adicción

Sabiendo como sabemos que las películas con alta carga emocional y grandes retos para sus personajes suelen ser las idóneas para llevarse los premios y que Timothée Chalamet es el chico dorado de Hollywood no sería de extrañar.

Beautiful Boy se estrena el 12 de octubre en Estados Unidos pero a España llegará en el primer trimestre de 2019.