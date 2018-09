Se avecina carpeta en ‘OT 2018’: Joan y Julia enamoran con ‘Vuelvo a verte’

OT 2018 no lleva ni dos días en nuestras vidas y la carpeta ya está que echa humo. Tras los grandes 'shippeos' del año pasado, con Almaia y Aiteda, los seguidores del programa han empezado a emparejar a los nuevos triunfitos.

De los 16, hay dos concursantes que están llamando especialmente la atención: Joan y Julia. Ambos protagonizarán uno de los grandes duetos de la Gala 1, interpretando la canción Vuelvo a verte, de Malú y Pablo Alborán.

La verdad es que los dos podrían hacer una buena pareja, pero lo cierto es que en los primeros ensayos de la canción no hemos visto mucha química. No sabemos si alguno tiene o no churri fuera de la Academia, aunque ya lo dijo Noemí Galera en el primer Chat: los que entraron con pareja en OT 2017…¡la maldición de Operación triunfo!

Habrá que esperar para ver si se produce o no la carpeta. De momento, te dejamos con la prueba de tonos de Joan y Julia que quizás no promete un shippeo, pero sí un gran dueto: