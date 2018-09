El tatuaje de Emilia Clarke con el que dice adiós a Juego de Tronos

Muchos somos los que estamos contando los días para que por fin llegue a nuestras pantallas la nueva (y por desgracia última) temporada de Juego de Tronos, la conocida serie que recientemente arrasaba en los premios Emmys, sobre cuya fecha de estreno solo tenemos rumores y más rumores, donde lo único afirmable es que tendrá lugar en algún momento del próximo año 2019.

Hasta entonces, seguimos alimentándonos de pequeñas dosis de endorfinas liberadas cada vez que se adelanta alguna novedad. ¿La última? HBO nos regalaba el pasado mes de agosto un vídeo donde mostraba las primeras imágenes de la que es la octava entrega de la exitosa serie, como parte de la campaña de promoción de la cadena.

Actualmente el vídeo se halla bloqueado en nuestro país, pero los afortunados que han podido acceder a él hablan de una reveladora y a la vez misteriosa escena donde podía verse a Sansa abrazándose con Jon Snow en lo que parece ser su reencuentro.

Si para nosotros ya resulta doloroso despedirnos para siempre de la adapatación televisiva de las novelas de George R. R. Martin, no queremos ni imaginar lo que ha supuesto para los miembros del reparto decirle adiós al proyecto que comenzó en 2011 y que ha formado parte de sus vidas hasta ahora.

Emilia Clarke, la actriz que da vida a Daenerys Targaryen, no ha dudado en rendir homenaje a su paso por la serie con un tatuaje en el antebrazo derecho que muestra la figura de tres dragones en pleno vuelo.

Y es que, como ella misma comentaba en el post de Instagram en el que enseñaba por primera vez a sus fans el nuevo diseño: "me he asegurado que esta madre nunca se olvide de sus bebés". Con lo que ha dejado claro que The Mother of Dragons jamás se separará de sus dragones.

Sin embargo, debemos recordar que Clarke no es la primera en tatuarse algo en referencia a la serie, pues Maisie Williams ya tiene su propio tattoo con la frase "no one" (nadie) situado en la nuca. Además, la encargada de dar vida a uno de los personajes más queridos de la historia, la pequeña Arya Stark, protagonizaba hace unos meses su propia despedida en redes con una imagen que dio pie a muchas teorías acerca del final de la serie.

A pesar del dolor que causa en nuestros corazones, los fans de la serie podemos refugiarnos en las ganas de que llegue ya el primer episodio. Countdown!