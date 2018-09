Richard Ashcroft y Mumford and Sons tienen nuevos discos

Los últimos meses del 2018 nos van a traer hasta las tiendas de discos (físicas y online) dos trabajos de dos grandes nombres de la industria musical británica: Richard Ashcroft y Mumford & Sons.

Richard Ashcroft, el que fuera vocalista de la banda británica The Verve, acaba de presentar su nuevo single, Surprised by the joy, con el que presenta su nuevo álbum de estudio: Natural Rebel.

Este nuevo disco, el sexto de su carrera en solitario, verá la luz el próximo 19 de octubre. El británico asegura que "para mí este es mi trabajo más potente de mi carrera. Todos mis sonidos favoritos se destilan aquí en algo que, con suerte, dará a mis seguidores un placer duradero. Es para ellos".

Con diez nuevas canciones, todas escritas por Ashcroft, Natural Rebel fue producido por el cantante y compositor junto a Jon Kelly (Paul McCartney, Kate Bush) y Emre Ramazanoglu (Bobby Gillespie, Jarvis Cocker).

Con todos sus anteriores trabajos, salvo con United Nations of sound (2010), Richard Ashcroft consiguió alcanzar el podio de superventas en Reino Unido algo que espera repetir en su debut con BMG. Uno de los discos que llegará antes de que acabe 2018.

En cuanto a Mumford & Sons la espera aún se hará un poco larga para poder disfrutar de su cuarto álbum de estudio. Delta verá la luz el 16 de noviembre poniendo fin a tres años de silencio musical desde Wilder mind (2015).

Guiding light es la canción que han presentado en los medios británicos a lo largo de esta semana y que ya puede escucharse en su canal oficial de Youtube.

"La escribimos como hace un año y nos ha costado todo este tiempo llegar hasta este punto, pero ahora estamos felices con ella" ha explicado Marcus Mumford, vocalista de Mumford & Sons.

"En anteriores discos tuvimos ciertas restricciones con el sonido ya que componíamos mientras estábamos de gira y no en el estudio. Pero en este álbum no ha habido ninguna restricción creativa" explica la banda que potenciará su sonido folk con nuevas apuestas.