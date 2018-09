Cuando Netflix se convirtió en un escaparate de canciones

Ay, Netflix…gran portador de entrenamiento del siglo XXI, ¿qué haríamos sin ti durante todas esas horas muertas que ocupan nuestra vida? Y es que la plataforma de Video On Demand no solo nos proporciona series y películas, ¡también nos descubre grandes canciones que pasan a formar parte de nuestras playlist! ¿O no?

“Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed…”, ¿cuántas covers del tema principal de Narcos llevamos ya? Desde la de Zahara hasta la de Amaia, pasando por la de Willy de Taburete. Y es que no hay nadie que se pueda quitar de la cabeza la melodía de Rodrigo Amarante.

Pero sin Netflix como escaparate -¡y menudo escaparate!- seguramente la canción no habría llegado a tantísimo público. Pero Tuyo no es el único gran tema que hemos descubierto en la plataforma. ¡Para nada!

Amaia intepretando 'Tuyo'

Tirando simplemente de cabeceras de series, encontramos magníficas joyas. Para empezar una de las series insignia de la marca, Orange Is The New Black, cuenta con un tema principal maravilloso: You’ve Got Time de Regina Spektor. La artista rusa, de nacionalidad estadounidense, plasma a la perfección el espíritu de la serie con la sintonía.

Otra cantante –esta vez española- que ha visto como ha crecido su popularidad gracias a una de las series de Netflix ha sido Cecilia Krull. Aunque la serie La Casa de Papel fue producida por Atresmedia, ha sido en la plataforma de video on demand donde ha pegado el pelotazo internacional. De hecho, el tema de la cabecera, My Life Is Going On, cuenta con 30 millones de reproducciones solo en Youtube.

Cecilia Krull interpreta la canción principal de 'La Casa de Papel'

Pero Netflix no solo tira de canciones nuevas. La empresa también presenta covers de temas que ya conocíamos. Sin ir más lejos, con el spin off de Padres Forzosos, Madres Forzosas, apostó por Carly Rae Japsen para entonar el mítico Every Where You Look Es decir, apostar por la canción de siempre con un ritmo totalmente nuevo.

Además, son muchos los jóvenes que se han terminado enganchando a las canciones de Luis Miguel que cantaban sus padres. Todo gracias a la serie sobre su vida que emite la plataforma. Y es que son muchos los millennials que no han vivido lo que es cantar a pleno pulmón Cuando calienta el sol hasta este año. Actualmente la banda sonora de la serie no deja de crecer en streaming. Y es que la interpretación de Diego Boneta es impecable.

Pero la magia de la música no solo se queda en las cabeceras de las series. Sin ir más lejos, uno de los últimos hits de Selena Gomez, Back To You, fue lanzado para promocionar Por Trece Razones. Selena –quien también ejerce de productora ejecutiva de la serie- ya lo hizo en la primera temporada con una nueva versión de Kill Em With Kindness. ¿El resultado? 250 millones de reproducciones en Youtube de la primera y 19 millones de la segunda.

Tampoco los españoles Reyko se han escapado del fenómeno Netflix. El dúo que se dio a conocer gracias a Spinning Over You, tuvo que adelantar el lanzamiento de Hierba Mala en las plataformas de streaming debido al éxito de La Casa de las flores. Su tema aparece en uno de los episodios de la serie y, aunque no estaba planeado lanzarlo tan pronto, los seguidores la reclamaban.

'Hierba Mala' suena en 'La Casa de las Flores'

Pero no solo de series vive Netflix, la plataforma de streaming también tiene películas originales. Por supuesto, en ellas también hay música original.

Para empezar tenemos que mencionar la increíble banda sonora de la película Bright. La película de Will Smith –que pasó sin pena ni gloria por nuestras vidas- cuenta con una larga lista de estrellas en su set list: Bebe Rexha, Bastille, Future, Marshmello, Steve Aoki, Portugal The Man… Mención especial al tema de Camila Cabello y Grey: Crown. Una delicia.

Otra de las canciones originales que nos ha robado el corazón ha sido la de Sunflower de Sierra Burguess es una perdedora. Con un estribillo pegadizo y un mensaje lleno de optimismo, tenemos que reconocer que el tema es, sin duda, lo mejor de toda la película.

No hay duda de que Netflix ya no es solo un escaparate de series. Ni mucho menos. La plataforma también es el lugar perfecto para encontrar nueva música. A las pruebas nos remitimos, señoría.

Por cierto, os dejamos todos los temas de los que hemos hablado aquí: