Liam Payne, French Montana - First Time [2018]

El británico Liam Payne estrenó el pasado 24 de agosto su nuevo EP, First Time, que llega compuesto por cuatro nuevos temas. Uno de ellos es el que recibe el mismo título que este EP y que ahora cuenta con un videoclip. Liam Payne se alía con French Montana para regalarnos el que es, quizás, uno de sus mejores temas.

Ver esta publicación en Instagram FIRST TIME ft. @frenchmontana Una publicación compartida de Liam Payne (@liampayne) el 22 Ago, 2018 a las 10:39 PDT

El videoclip, dirigido por Phillip R López y producido por Ryan Hawkins, traslada al protagonista a la noche neoyorquina a través de sus bocas de metro y sus calles. Y, por supuesto, lo hace dedicándole la canción a una chica, que también aparece en las mismas localizaciones del británico.

"¿Cómo estás?". Así, en español y con facilidad, es cómo Liam comienza la canción con la que intenta seducir a la joven. Pero Payne no iba a hacerlo solo, y por ello llama a su amigo French que le invita a dar un rodeo por la gran ciudad en su coche. Música, risas y ritmos chill son los protagonistas de esta pieza audiovisual. Y no solo eso. Phillip ha querido destacar los colores vivos de la noche oscura de Nueva York resaltando el amarillo de los taxis y las luces de la ciudad.

Con unos ritmos pop con base tropical y un estribillo pegadizo, Liam y French Montana nos trasladan a Nueva York para presenciar una historia de amor de lo más seductora.

Este nuevo EP del artista está formado por el single de First Time junto a Home With You, Depend On It y Slow. Entre ellas destaca Depend On It, una balada en la que la voz de Liam y un piano hablan sobre una relación pasada. ¿Cheryl?

En definitiva, si no has escuchado este nuevo trabajo de Liam, te estás perdiendo un capítulo muy importante de las novedades musicales. Dale al play y déjate llevar por los ritmos chill, tropicales y pop que te traen Liam Payne y French Montana. Go!