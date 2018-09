Marina Jade - Drinking Like I'm Sober [2018]

Ser concursante de OT puede facilitarte el camino hacia el lanzamiento de tus trabajos musicales. Ya lo han hecho Agoney con Quizás y Aitana con Teléfono, entre otros. Pues Marina Jade no iba a ser menos y se ha atrevido con Drinking Like I'm Sober, su primer single compuesto por Ruth Lorenzo y Chris Wahle. Y no solo eso, sino que también nos ofrece su videoclip.

Los colores pastel, sobre todo, el azul y rosa, son los tonos que destacan en esta pieza audiovisual que da vida a la nueva identidad de Marina. Y no solo eso, sino que la artista une elementos mitológicos convirtiéndose en un hada en mitad de un bosque repleto de monstruos. Estas escenas las mezcla con primeros planos que enfocan a la protagonista en una azotea o sumergiéndose en el agua.

El pop art se convierte en el verdadero protagonista del vídeo musical. Marina formando parte de un cuadro o llevando flores en su cabeza delante de un fondo rosa pastel son algunos de los momentos que nos regala este proyecto de ritmos pop internacionales.

Drinking Like I'm Sober supone una carta abierta de la cantante hacia aquellos que infravaloran su talento. De este modo, su letra demuestra que ella puede bailar sola y no necesita a nadie para poder hacerlo.

A mediados de agosto, Marina Jade anunciaba la nueva identidad con la que nos regalará sus próximos trabajos musicales. Esto le incluye en el grupo de artistas que han decidido cambiar su nombre artístico, como es el caso de Lola Índigo.

Si aún no has escuchado Drinking Like I'm Sober, ¿a qué estás esperando?